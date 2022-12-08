«تركتها جمجمة متفحمة».. حكاية فتاة قتلت سيدة رفضت زواجها من ابنها في السويس

ارتكبت فتاة جريمة قتل سيدة رفضت زواجها من نجلها وألقت جثمانها في مجرى مائي بمحافظة السويس، ثم أشعلت النيران بها وأحرقت الجثة، وألقت القبض على المتهمة، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم الخميس، 8 ديسمبر 2022.

كان قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس ، قد تلقى بلاغًا من شخص عن العثور على جمجمة متفحمة بقاع إحدى المجارى المائية “خالي من المياه” بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، وفريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بالسويس ، اتضح أن الجمجمة الآدمية المعثور عليها خاصة بربة منزل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة “ربة منزل”.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وذلك لرفض المجني عليها زواجها من نجلها -الأمر الذي آثار حفيظتها- فاختمر في ذهنها الانتقام منها بقتلها.

وأضافت التحريات أنها استدرجتها لمسكنها واعتدت عليها بالضرب “بجاكوش” على رأسها حتى تأكدت من مفارقتها للحياة، واستعانت بطليقها “سائق”، أحد أقاربها -له معلومات جنائية- وأخبرتهما بالواقعة، وطلبت منهما التخلص من جثة المجني عليها.

ونقلها بالميكروباص “قيادة طليقها” والتوجه بها لمكان العثور، وسكب كمية من مادة البنزين عليها “أعدتها مُسبقاً”، وإضرام النيران بالجثة، وأمكن ضبط المتهمين.

كما أرشد طليقها عن الميكروباص المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.