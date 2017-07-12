ترقية 5 من قيادات المركزى لمنصب وكيل المحافظ

لأسواق النقد ونظم الدفع والرقابة والإشراف والمراجعة والأمن

«البنك»: مسئول الاحتياطى أسهم فى تدبير 100 مليار دولار فى ظل تحديات كبرى

محمد سالم

أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قراراً بترقية 5 من قيادات البنك إلى منصب وكيل المحافظ، وتمت حركة الترقيات بناء على ترشيح من نائبى المحافظ جمال نجم ولبنى هلال وتزكية من محافظ البنك طارق عامر.

وتضمنت الحركة تصعيد كل من: رامى أبوالنجا إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى، والمهندس أيمن حسين إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ومى أبوالنجا إلى منصب وكيل المحافظ للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، ومحمد إبراهيم إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع المراجعة الداخلية ومسئول الالتزام، وهانى عمر إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع الأمن.

وكشف البنك فى بيان، أمس الثلاثاء، عن مساهمة وكيل المحافظ الجديد لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى، رامى أبو النجا، فى نجاح تنفيذ السياسة النقدية على مستوى الأسواق والبنوك، ونجاحه فى تدبير وتوفير ما يقرب من 100 مليار دولار لتلبية احتياجات الاقتصاد المصرى دون اضطراب، فى ظل تحديات كبرى.

ويشرف “أبو النجا” على محفظة الاستثمارات الدولية وإدارة احتياطى النقد الأجنبى من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة فى وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبى فى مصر، وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال إدارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة، كما يندرج تحت مسئولياته الإشراف على متابعة التطورات فى أسواق النقد والمال المحلية والدولية واقرار المنتجات التى تطرحها البنوك العاملة فى السوق المحلية والمساهمة فى متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما شارك فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ومسئوليته عن انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزى والاقتصاد المصرى واخيرا ادارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية.

ويشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة فى عدة مؤسسات كالبورصة المصرية، وهيئة البريد المصرى، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى وبنك المصرف العربى الدولى، ولديه خبرة أكثر من 15 سنة فى القطاع المصرفى، حيث عمل بقطاع الخزانة والتداول بالبنك التجارى الدولى قبل انضمامه إلى البنك المركزى المصرى.

فيما تم تكليف المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لنظم الدفع، بوضع وتنفيذ إستراتيجية نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020، وتطوير نظم الدفع القومية ووسائل الدفع الرقمية والبنية التشريعية لنُظم وخدمات الدفع المصرية، بالإضافة لمُتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات.

كما يعمل على الانتهاء من مشروع تطوير وتحديث مراكز المعلومات التابعة للبنك المركزى، وتطوير البرامج والتطبيقات التكنولوجية، وإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى لخدمة القطاع المصرفى لدعم البنوك فى الحد والوقاية من الحوادث السيبرانية الرئيسية.

بينما تشرف مى أبو النجا وكيل المحافظ للرقابة والإشراف على البنوك عدة إدارت عامة أهمها المكتب الفنى لمحافظ البنك وإدارة العلاقات العامة بشقيها الإعلام والمراسم وأمانة مجلس الإدارة بخلاف إشرافها المباشر على كل من إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف والإدارة المركزية للشمول المالى.

والتحقت بالعمل فى البنك المركزى المصرى فى عام 2005، حيث أشرفت على برنامج إعادة هيكلة وتطوير بنوك القطاع العام حتى عام 2007 بعدها أسست إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف وهى المسئولة عن إعداد وإصدار جميع التعليمات الرقابية للقطاع المصرفى منذ عام 2007 وحتى تاريخه.