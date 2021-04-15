اقتصاد وأسواق

ترقيات جديدة بالإدارات المركزية في مصلحة الجمارك (مستند)

بعد أكبر حركة ترقيات في يونية الماضي
السيد فؤاد 1:33 ص, الجمعة, 16 أبريل 21 1:33 ص, الجمعة, 16 أبريل 21

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قرر المحاسب السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك ، بعض الترقيات بالمصلحة، خاصة رؤساء الإدارات المركزية لبعض المنافذ الجمركية.

ونص القرار على أن يكلف كل من عاطف محمد حمزة عبدالعزيز، ليشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

كما شمل القرار والذي جاء برقم 79 لسنة 2021 بتعيين سامي محمد رمضان السيد، رئيسا للإدارة المركزية للركاب والأسواق الحرة بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

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ونص القرار على أنه جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 باصدار الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية، وعلى قرار وزارة المالية رقم 551 لسنة 2006 والخاص بالهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، وموافقة وزير المالية بتاريخ 10 ابريل الجاري.

وكانت خر التعيينات والترقيات بمصلحة الجمارك في يونية من العام الماضي، حيث أعلنت وزارة المالية وقتها عن أكبر حركة ترقيات بالجمارك، من خلال قرار الدكتور محمد معيط  وزير المالية رقم 282  لسنة 2020

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وتنص المادة الأولى من القرار على تعيين 131 مديرا عام جديدا لشغل الوظائف القيادية، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة.

قرار رئيس مصلحة الجمارك
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بقلم السيد فؤاد

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