ترقب للمفاوضات بعد تعليق إضراب عمال غزل المحلة

إيمان عوفيترقب عمال شركة مصر لغزل المحلة، نتائج المفاوضات حول المطالب التي وعدوا من جانب مسؤولين بتنفيذها خلال أسبوع، قبيل تعليق إضرابهم اليوم الأحد، بعد نحو أسبوعين من بدءه. وفي تصريحات لـ"المال"، قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن "المفاوضات ستبدأ غدا بين النقاب

إيمان عوف

يترقب عمال شركة مصر لغزل المحلة، نتائج المفاوضات حول المطالب التي وعدوا من جانب مسؤولين بتنفيذها خلال أسبوع، قبيل تعليق إضرابهم اليوم الأحد، بعد نحو أسبوعين من بدءه.

وفي تصريحات لـ”المال”، قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن “المفاوضات ستبدأ غدا بين النقابة العامة والمفوض العام لشركة مصر لغزل المحلة”.

واعتبر إبراهيم، عودة العمال للعمل مرة أخرى، بمثابة انتصار وتجديد ثقة للنقابة العامة، ويغلق الحديث حول أي كيانات تدعي أنها هي التي تعبر عن العمال.

وأشار رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إلى أن العمال استجابوا لدعوات النقابة العامة للغزل والنسيج، مؤكدا أن النقابة ستعمل بكل جهدها على حل الأزمة، والتوصل إلى مطالب العمال.

في السياق ذاته، رفض أحد عمال شركة مصر لغزل المحلة – رفض ذكر اسمه – تصريحات المفوض العام لشركة غزل المحلة بأن مطالب العمال لن تتحقق إلا بعد تعويض الخسائر

وقال إن “المفوض العام لشركة غزل المحلة يطلق تصريحات بما يخالف الاتفاق الذي علق بمنشور داخل الشركة”.

وأضاف العامل في تصريحات لـ”المال”، “المدة التي منحها العمال للشركة والنواب ستنتهي يوم السبت المقبل، وإذا لم يتم تنفيذ المطالب سيعاود العمال الإضراب”.

وكان عمال شركة مصر لغزل المحلة، أعلنوا اليوم الأحد، تعليق الإضراب عن العمل الذي بدأ قبل نحو 15 يوما، على وعد بتنفيذ مطالبهم.

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