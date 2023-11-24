ترقب لتطبيق النظام الإلكترونى الجديد لصرف السلع التموينية بالإسكندرية بين بقالى التموين

يترقب عدد من بقالى التموين وأصحاب منافذ وفروع جمعيتى بالإسكندرية تطبيق منظومة إليكترونية جديدة لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، فى مدينة الإسكندرية الشهر المُقبل بعد أن تم تطبيقها الشهر الماضى فى عدد من المحافظات المصرية وذلك بأستخدام النظام الإليكترونى الجديد لصرف السلع التموينية .

و تهدف هذه المنظومة الجديدة كما تشير وزارة التموين إلى الحد من التلاعب فى صرف السلع الغذائية، وأن ما يصرفه المواطن فعليا من منتجات سيتم تسجيلها على النظام الإلكترونى للمنظومة وبالتالى تمنع تلاعب المنافذ والتجار من تسجيل سلع غير المنصرفة للمواطن.

وأشار البعض إلى ان الرؤيه في المحافظات التي تم تطبيق النظام الإليكترونى الجديد لصرف السلع التموينية فيها هي ظهور بعض الملاحظات أو مشكلات التي نتمنى أن يتم تلافيها عند تطبيقه في الاسكندرية .

فى البداية قال عصام شاكر عضو مجلس إداره لجنة البقالة والعطارة في الغرفة التجارية فى الإسكندرية ، صاحب أحد فروع سلسة جمعيتى ، إن النظام الإليكترونى الجديد لصرف السلع التموينية لم يطبق فى محافظة الإسكندرية مع بداية الشهر الجارى ، لافتاً إلى أن المحافظة من المحافظات التى سيطبق عليها النظام بداية الشهر المُقبل .

وأضاف هذا النظام الإليكترونى الجديد لصرف السلع التموينية الذي يجري تطبيقه تم بالفعل في عده محافظات ويجرى العمل عليه حالياً وقد ظهرت بعض الملاحظات مع تطبيقه فى تلك المحافظات .

وأكد أنه من المفيد الأستفادة بتلك الملاحظات ، خاصة أن هذا النظام لم يدخل بعد حيز التنفيذ في محافظة الاسكندرية .

وأوضح شاكر أن النظام الجديد يقوم على ربط المخازن بالمنصرف ،لافتاً إلى أنه من المقرر أن تبدأ تفعيل نظام السيستم الجديد في محافظه الاسكندريه الشهر القادم .

وأوضح أن هناك بعض المشكلات التي تظهر في تطبيق هذا النظام الجديد وفقا لما يتم سماعه من تجارب التجار المتعاملين معه فى بعض المحافظات التى قامت بتطبيقه ويقوموا بإبلاغ زملائهم فى باقى المحافظات بتلك الملاحظات .

وأكد عضو مجلس إداره لجنة البقالة والعطارة في الغرفة التجارية فى الإسكندرية ، صاحب أحد فروع سلسة جمعيتى ، على أن هناك ترقب لتفعيل النظام الإليكترونى الجديد لصرف السلع التموينية في الشهر القادم بالمحافظة .

وأشار إلى أن الرؤيه في المحافظات التي تم تطبيق النظام فيها هي ظهور بعض الملاحظات أو مشكلات التي نتمنى أن يتم تلافيها عند تطبيقه في الاسكندرية .

واوضح ان أولى هذه المشكلات هي مشكله الجرد والذي يجب ان يتم حتى يتم السماح للتاجر او البقال بدخول المنظومة ،لافتا الى أنه من الوارد جداً عند إجراء الجرد أن يتم رصد زياده في من وجهه نظر القائمين على الجرد في بعض المنتجات على عكس منتج اخر غير موجود .

أشار إلى أن المشكله الثانيه هي مشكله الصرف للمواطن حيث يشترط النظام أن يتم الصرف وفقا لما يتم الربط بما هو مصروف واحيانا قد تكون القيمه المخصصه لدعم المواطن غير مساوية لقيمة المنتجات التي يحصل عليها وبالتالي في هذه الحاله سيضطر أن يكون الصرف اما بالزياده او النقصان .

ولفت إلى أنه في حاله الصرف بالزياده فسيلتزم البقال التموينى بضروره تحويل قيمه هذه الزياده من المبالغ إلى التموين وبالتالي فان بعض البقالين قد يهرب من هذا الأمر ولعدم رغبته في التحويل لتلك المبالغ عبر اللجوء للتخفيض من قيمه دعم المواطن.

واكد عضو مجلس إداره لجنة البقالة والعطارة في الغرفة التجارية فى الإسكندرية ، صاحب أحد فروع سلسة جمعيتى ، على أن اهم شيء بالنسبه للنظام الإليكترونى الجديد لصرف السلع التموينية هو توفير السلع الصغيره التي لم تكن متاحة من قبل .

وكان الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات قال فى تصريحات صحفية مؤخراً إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص على ميكنة الخدمات التموينية وأن المنظومة الجديدة بدأ تطبيقها فى 22 محافظة حتى الأن كمرحلة أولى وجارى تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية .

وأضاف أنها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن من صرف السلع التى يرغب فى الحصول عليها ضمن سلع مقررات التموين، والتى تبلغ حوالى 31 صنفا من السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة وزيت الطعام والشاى والمسلى والجبن وغيرها من السلع الأخرى.

ولفت إلى أن من حق المواطن الحصول على أى سلعة من هذه المنتجات بقيمة الدعم المخصص له على بطاقة التموين وانه من خلال تطبيق المنظومة الجديدة سيتم تسجيل السلع التى يحصل عليها المواطن دون غيرها من سلع أخرى وبالتالى معرفة رصيد المنتجات أول بأول، حيث كان يحدث فى الماضى بأن يصرف المواطن مثلا منتجات منظفات، ويقوم المنفذ أو التاجر بتسجيل سلع أخرى مثل السكر أو زيت الطعام أو الأرز لكن مع المنظومة الجديدة سيتم تسجيل المنتجات التى يحصل عليها المواطن فعليا وبالتالى ستمنع أى تلاعب فى صرف السلع الغذائية.

من جانبه قال اشرف شيبوب عضو مجلس إداره لجنة البقالة والعطارة في الغرفة التجارية فى الإسكندرية ، أحد بدالى التموين ، أن هناك ترقب للنظام الإليكترونى الجديد لصرف السلع التمويني الذى سيتم تطبيقه في محافظه الاسكندريه من بعض العاملين في مجال التموين مع الشهر القادم

وأضاف أن منظومه التموين تحتاج إلى أعاده نظر لان بها العديد من السلبيات التي يجب ان يتم مراجعتها وذلك بهدف الحفاظ على أموال الشعب المصري .

وأعتبر ان أي قرار او منظومه جديده او قانون لابد من تشكيل لجنه تضم التاجر والوزاره والجهات المشتركه في التنفيذ ، أما القرارات الفوقية لا تصلح ، لافتاً إلى أنه لابد ان يصدر القرار بتعاون مجتمع كامل .

وأشار إلى أنه لا يتم الآخذ بأراء العاملين في المجال وحتى اذا تم اتخاذه قد يكون قد يتم اتخاذ بعض الآراء بعد ان تم اتخاذ القرار ولا يتم بعد ذلك بتنفيذ اي تعديل عليه.

واعتبر أن النظام الحالي المعمول به في التموين لا يحقق أرباح للتاجر وفقا للنظام القائم ، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن يكون هناك ثبات فى المنظومة وتظل كما هي فى ظل تحرك عناصر التكاليف والتى تشمل النقل والمشال والمخازن والضرائب وغيرها من عناصر التكلفه التي تغيرت تكلفتها ولم تراعيها منظومه التموين.

واوضح أن كرتونة زيت الطعام التموينى تصل إلى باب المحل بتكلفة أغلى من ثمن البيع إلى المستهلك النهائي ، لافتاً أن أسعار النقل والمشال والكهرباء ارتفعت وفضلاً عن انه احيانا بعض الزجاجات التي يكون فيها عيوب وتؤدي هذا لعجز فى الكميات وكان في الماضي هناك نسب لتلك العيوب كانت مرضيه وتعوض الربح للتاجر

واعتبر ان منظومه التموين محتاجه دراسه وفقاً للتكاليف الحاليه كايجار المخازن التي يتم توفيرها للعملاء واجور العمال والموظفين وفواتير الكهرباء وغيرها من المصروفات.

وتجدر الإشارة إلى أن تم العمل بمنظومة النظام الإليكترونى الجديد لصرف السلع التموينية داخل 22 محافظة، على أن يتم تعميم المنظومة على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية في وقت لاحق

يشار إلى استمرار وزارة التموين فى تطبيق خدمة ارسال رسائل” sms ” على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة وكذلك قيمة الرسوم المقرر سدادها لبقال التموين، فبمجرد قيام صاحب بطاقة التموين بصرف السلع التموينية الخاصة به من منافذ الصرف يتلقى رسالة نصية على رقم المحمول الخاص به والمسجل ضمن منظومة صرف السلع، وتتضمن الرسالة قيمة الدعم المخصص له وأيضا قيمة السلع المنصرفة وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها للبقال أو منفذ الصرف ممثل منها هامش ربح للبقال عن السلع المنصرفة.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية، كذلك اتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف حيث يحق لصاحب البطاقة فى حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.