ترقب في بريطانيا وأمريكا بعد تمرد قائد قوات فاغنر في روسيا

مع تصاعد الموقف في روسيا، تعقد في واشنطن اجتماعات مفتوحة لوزير الدفاع ورؤساء الأركان لمتابعة التمرد في روسيا .

وقال المتحدث باسم البنتاجون، الجنرال باتريك رايدر: “وزير الدفاع لويد أوستن وطاقمه يراقبون الأزمة في روسيا، وسيستمرون في إطلاعهم على أي تطورات مهمة”.

وأضاف: “لم يتضح على الفور كيف سيتم استشارة الحلفاء والشركاء، لكن من المحتمل جدا أن تبدأ الاستشارات”.

متابعة التمرد في روسيا

ومن جهتها، تعقد الحكومة البريطانية، خلال الساعات المقبلة، “اجتماع كوبرا” لمناقشة الوضع المتطور في روسيا.

وقال موقع “سكاي نيوز” البريطاني إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الحكومية للتصدي للطوارئ المعروفة اختصارا بـ”COBRA” في وقت لاحق السبت، وسيرأسها وزير الخارجية جيمس كليفرلي.

وأثار التمرد المسلح، الذي أعلنه قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، ضد روسيا ردود فعل داخلية وخارجية.

ولم يكتف بريغوجين بالتمرد المسلح، بل ذهب إلى تحدي بوتين، ورفض خطابه، فيما قالت قوات فاغنر في بيان منسوب إنه “سيكون لروسيا رئيس جديد”.