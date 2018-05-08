ترقب عالمي لقرار ترامب بشأن الاتفاق النووى الإيرانى

خالد بدر الدينيترقب العالم القرار الخطير الذى سيعلنه مساء اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص انسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع إيران أم سيبقى فيه ويعمل مع الحلفاء الأوروبيين الذين يجتهدون لإقناعه بأن هذا الاتفاق نجح في كبح جماح طموحات إيران النووية.وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس&n

خالد بدر الدين

يترقب العالم القرار الخطير الذى سيعلنه مساء اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص انسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع إيران أم سيبقى فيه ويعمل مع الحلفاء الأوروبيين الذين يجتهدون لإقناعه بأن هذا الاتفاق نجح في كبح جماح طموحات إيران النووية.

وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس ترامب يهدد باستمرار بالانسحاب من الاتفاق الموقع في عام 2015 لأنه لا يتطرق لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دور طهران في الحرب السورية واليمنية ولا يمنعها نهائيا من تطوير أسلحة نووية.

وحذر زعماء أوروبيون من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق سينهي العمل الذي استمر أعواما وأدى إلى اتفاق مهم أبقى الأسلحة النووية بعيدا عن أيدي إيران و لكن مسؤولا فرنسيا كبيرا شكك في أن يكون ترامب أخذ في الاعتبار المخاوف الأوروبية ويعتقد أنه من الواضح تماما أن الرئيس يتجه صوب اتخاذ قرار سلبي لذا يستعد العالم بشكل أكثر قوة لاحتمالات بانسحاب جزئي أو كلي بينما توقع مسؤولان أوروبيان آخران أن ينسحب ترامب من الاتفاق.

وقد تؤدي هذه الخطوة لتصاعد التوترات في منطقة تجتاحها نزاعات متداخلة تشمل نزاعا متعدد الطبقات في سوريا حيث تسبب الوجود الإيراني هناك في مواجهة مع إسرائيل لدرجة أن الميجور جنرال محمد باقري رئيس أركان الجيش الإيراني أكد إن قوة إيران العسكرية ستحبط أي تهديد لطهران بينما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بنشر ”أسلحة خطيرة للغاية“ في سوريا لتهديد إسرائيل.

كما يؤدي قرار الانسحاب من الاتفاق لحدوث المزيد من التقلبات فى أسواق البترول التى هبطت منذ منتصف عام 2014 وتسعى للاستقرار بسبب دور إيران كمصدر كبير للنفط ويقول منتقدون إنه قد يضر جهود ترامب لتوقيع اتفاق في المحادثات النووية مع كوريا الشمالية وهو ما يستبعده ترامب.

وتقول إيران إن اقتصادها لن يتضرر مهما حدث لكن الريال الإيراني انخفض مقتربا من أدنى مستوياته مقابل الدولار في السوق الحرة مع سعي الإيرانيين لشراء العملة الصعبة خوفا من حدوث اضطرابات مالية في حال انسحاب ترامب من الاتفاق ولكن محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف أعلن التلفزيون الرسمي عن استعداد الحكومة لكل الاحتمالات وأكد إنه إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق فإن الاقتصاد لن يتأثر ..

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لراديو (آر.تي.إل) إن هذا الاتفاق يعد عامل سلام واستقرار في منطقة مشتعلة بشدة بينما قال الكرملين يوم الثلاثاء إن أي انسحاب أمريكي من الاتفاق النووي ستكون له عواقب وخيمة حيث تترقب الأسواق المالية قرار ترامب عن كثب بعد أن تراجع سعر النفط اليوم عن أعلى مستوى وصل إليه منذ ثلاثة أعوام ونصف العام في ظل ترقب المستثمرين بيان ترامب الذى كتب على على موقع تويتر إنه سيعلن قراره في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء (1800 بتوقيت جرينتش).

