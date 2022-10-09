ترقب دولي كبير عشية اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

ترقب دولي كبير يتصاعد مع بدء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الإثنين ولمدة 7 أيام، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفق بيان للصندوق نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، من المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الأول بجلسة بعنوان “الطريق إلى الأمام.. معالجة الازمات المتعددة في زمن التقلبات” بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وستناقش الجلسة مشكلات التباطؤ الاقصادي العالمي وارتفاع التضخم، وأزمة الغذاء والطاقة، والحرب في أوكرانيا، والتأثير السلبي المستمر لفيروس كورونا، وتغير المناخ ، وتفاقم الفقر.

ويشهد اليوم الأول جلسات بعناوين: “الدول الهشة والفساد – نحو مشاركة معززة للمؤسسات المالية الدولية” و” تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا جنوب الصحراء” و”ديون الشركات والرقمنة في آسيا” و”النهوض من أجل الناس والكوكب”.

صندوق النقد يناقش آفاق الاقتصاد العالمي

فيما يشهد اليوم الثاني لقاءين صحفيين الأول حول آفاق الاقتصاد العالمي والثاني حول تقرير الاستقرار المالي العالمي، وفعاليات بعناوين ” تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر الأوروبية” و”ديناميكيات الأجور بعد كورونا”، و”فروق الأجور بين القطاعين العام والخاص عبر البلدان والتوقيتات” و”منظمات المجتمع المدني في المراقبة والتقييم في عالم ديناميكي وسريع التغير” و” تغير المناخ والنمو في القوقاز وآسيا الوسطى” و”اضطرابات سلسلة التوريد والتضخم في إفريقيا جنوب الصحراء” و”هل تتراجع توقعات التضخم؟” ” النمو الشامل: أساس الانتعاش الدائم”.

ويشمل اليوم الثالث عدة فعاليات من بينها لقاء صحفيا حول السياسات المالية العالمية وفعاليات لمناقشة “إشراك المؤسسات الدينية الأفريقية من أجل الانتعاش الاقتصادي الشامل لأفريقيا” وسياسة البنك المركزي الأوروبي.

فيما يبدأ اليوم الرابع بلقاء صحفي لكريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، كما يشهد لقاء صحفيًا لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

كما يشهد اليوم الخامس لقاءين صحفيين لأبي إيمرو سيلاسي، رئيس قسم إفريقيا في صندوق النقد الدولي، وألفريد كامر، رئيس قسم أوروبا في الصندوق.

وتختتم الفعاليات في اليوم الأخير بفعاليتين بعنوان “الضرائب زمن التضخم المرتفع” و”تسريع الاستدامة المالية و الاستثمار في التنمية البشرية في منطقة المحيط الهادئ”.