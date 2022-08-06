ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 20222.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر

فيما يترقب طلبة وطالبات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس , نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر بجميع التخصصات، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال ساعات، حيث من المقرر أن تعلن لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بحد أقصى الساعة 10 صباحا، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتقدم بوابة “المال” نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث ننشر النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وفيما يلي خطوات الاستعلام على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس كالتالي:

الدخول على رابط بوابة “المال” برقم الجلوس.

الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسميا.

يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

وعن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس بالاسم ورقم الجلوس في كل المحافظات، نحرص على تقديم الخدمات التي تصب في مصلحة الطلاب، لذا وفرنا لكم رابط المال، لتسجيل البيانات والاستعلام من خلاله عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عن طريق الخطوات الآتية:

رابط نتيجة الثانوية العامة من هنـــــا

عليك الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس 2022 في كل المحافظات من هنـــــــــا.

يجب تسجيل الاسم كامل ورقم الجلوس المكون من 6 أرقام.

اكتب عنوان الميل ورقم التليفون، لنتمكن من التواصل معك.

أخيرًا اضغط على “سجل الآن”.

وسوف نرسل إليك نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها.