ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال ساعات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 .

وسيعلن وزير التربية والتعليم اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحًا تفاصيل وإحصائيات نتيجة الشهادة الثانوية 2022.

وذلك من خلال الصفحة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الفيس بوك علي الرابط

التالي:https://www.facebook.com/egypt.moe

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــا

نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال ساعات

وعقب مؤتمر د. طارق شوقي وزير التعليم ستتيح وزارة التربية والتعليم الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية إلكترونيا.

ويستطيع الطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية 2022، بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي :https://g12.emis.gov.eg/

كما يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة علي الرابط التالي: https://thanwya.emis.gov.eg/



طرق الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس



وللحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي النتيجة.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الصف الثالث الثانوى الذين خاضو الامتحانات، بلغ نحو 707 آلاف و992 طالبا.

منهم 268 ألفا و897 طالبا بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبا بالشعبة العلمية (رياضيات)

وأدي الطلاب الصف الثالث الثانوى امتحانات لنهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

يذكر أن وزارة التعليم العالي تضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات علي أساس المجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الثانوية.

وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات العام الماضي بواقع 362.5 درجة ما يعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم.

وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.

وبلغ الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة مايعادل 65.73% فأكثر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــا



