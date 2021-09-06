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ترقبوا بعد قليل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات

ويبلغ عدد الطلاب في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، نحو 243 ألف طالب
جهاد سالم 11:49 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21 11:49 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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يعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بعد قليل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، للجامعات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

وسيعقد وزير التعليم العالي ، مؤتمرا صحفيا ، الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، للجامعات.

ويبلغ عدد الطلاب في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، نحو 243 ألف طالب.

ويتوزع الطلاب بواقع 186.6 ألف طالب بالشعبة العلمية بفرعيها علمي علوم وعلمي، و56.6 ألف طالب بالشعبة الأدبية.

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وتبلغ الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 245.5 درجة بنسبة 62.07 ٪، للشعبة العلمية.

في حين يبلغ الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58 ٪.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، للجامعات من خلال الرابط الإلكتروني التالي : Www.tansik.egypt.gov.eg

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية

ويضم تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، العديد من الأماكن الشاغرة بكليات علمي علوم منها الطب البيطري والتمريض والعلوم ، والحاسبات والمعلومات للشعبة العلمية.

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بالإضافة إلي الكليات النظرية ومنها الألسن والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

وعلي صعيد شعبة علمي رياضيات يوجود أماكن شاغرة ببعض كليات الهندسة، بالإضافة إلي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية.

بالإضافة إلي الكليات النظرية ومنها الألسن والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

أما الأماكن الشاغرة بكليات أدبي فهي التربية بأنواعها والآداب والتجارة والحقوق وباقي الكليات.

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كما سيعلن وزير التعليم العالي ، اليوم ، موعد فتح التنسيق للمرحلة الثالثة 2021 ، والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد الحكومية.

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بقلم جهاد سالم

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