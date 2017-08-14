ترفيق 140 فدانا فى المنيا الجديدة بتكلفة 30 مليونًا

رضوى عبدالرازق قال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز المنيا الجديدة: إن الجهاز يقوم حاليا بأعمال البت الفنى لمناقصة تنفيذ أعمال مرافق 140 فدانا تخصص لصالح مشروع سكن مصر بتكلفة 30 مليون جنيه. وأشار إلى أنه من المقرر البت الفنى والمالى، وبدء ترسية المناقصات خلال الشهر المقبل. وأضاف أن الجهاز

رضوى عبدالرازق



قال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز المنيا الجديدة: إن الجهاز يقوم حاليا بأعمال البت الفنى لمناقصة تنفيذ أعمال مرافق 140 فدانا تخصص لصالح مشروع سكن مصر بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المقرر البت الفنى والمالى، وبدء ترسية المناقصات خلال الشهر المقبل.

وأضاف أن الجهاز أسند مؤخرا مناقصة تنفيذ أعمال مرافق 1400 فدان بمنطقة الامتداد لصالح شركة مختار إبراهيم للمقاولات، وتم البدء فى أعمال التنفيذ بتكلفة 320 مليون جنيه.

ولفت إلى أن أعمال المرافق تشمل كل من مياه وكهرباء وصرف صحي وفرمة طرق وسيتم التنفيذ خلال عامين.

وذكر أن منطقة الامتداد تشمل أراضى استثمارية وسكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى حوالى 2000 وحدة إسكان اجتماعى وسوق جملة بمساحة 32 فدانا.