ترفيق المناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى بتكلفة 1.3 مليار جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه يتم تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة بهدف زيادة مصادر الدخل وتنويعه وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2020، ضمن جهود الدولة لدعم الاستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها.

وتمتلك محافظة البحيرة منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى وادي النطرون وحوش عيسى ، لتمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة لتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لشباب المحافظة.

وأوضحت أنه تم خلال الفترة من 2018 وحتى الآن تنفيذ 429 مشروعا بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى بلغت تكلفة الترفيق بهما مليار و300 مليون جنيه عبارة عن 338 مشروعا بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون.. كما تم تنفيذ 91 مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.

وتعمل محافظة البحيرة على تشجيع وجذب الاستثمارات الجادة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترضهم من معوقات خاصةً فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب إستيفائها من الجهات التنفيذية المعنية.

كما تشهد المحافظة طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم، فما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.