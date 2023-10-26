ترفع العلم الفلسطينى على واجهة فروعها.. «ماكدونالدز» تؤكد تضامنها مع غزة (صور)

أعربت شركة ماكدونالدز عن تضامنها مع القضية الفلسطينية وما يحدث حاليًا في غزة عبر وضع علم فلسطين ومصر على واجهة الفروع وكتابة عبارة “شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر وجميع العاملين بها يساندون أهالي فلسطين”.

وقالت شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر إنها شركة مصرية 100% يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور، حيث توفر شركة “مانفودز” أكثر من 40 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائها وموردي المحليين، بالإضافة إلى حرصنا على مدار 30 عاما على إطلاق مبادرات تنموية رائدة لخدمة المجتمع المصري.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورًا من أمام فروع مختلفة لماكدونالدز رصدوا فيها تضامن “ماك” مع القضية الفلسطينية وما يحدث حاليًا في غزة من خلال وضع علم فلسطين ومصر على واجهة الفروع وكتابة عبارة “شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر وجميع العاملين بها يساندون أهالي فلسطين”، وعبر رواد السوشيال ميديا عن سعادتهم بهذا النوع من التضامن مؤكدين أنها مبادرة لا تأتي إلا من إدارة مصرية 100%.



وكانت شركة مان فودز- ماكدونالدز أعلنت من فترة عن تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه لصالح أحوال الأسر الفلسطينية المتضررة ضمن مبادرة الإغاثة تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عن فلسطين.



وقالت الشركة في بيان لها على صفحتها على “فيسبوك” إنه سيتم توجيه قيمة التبرعات إلى المستلزمات الطبية اللازمة من خلال مؤسسة مصر الخير فيما سيتوالى بنك الطعام المصري توفير المواد الغذائية.



كما ثمن بنك الطعام المصري على دور شركة مانفودز- ماكدونالدز مصر، عن مشاركتها في التبرع ودعمها في توصيل المعونات الغذائية لإغاثة الأسر الفلسطينية.