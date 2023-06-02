 ترشيد استخدام المياه في مدينة ليجيانغ القديمة الصينية المدرّجة في قائمة التراث العالمي (صور)

تشتهر مدينة ليجيانغ القديمة التي تقع في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين ويعود تاريخها إلى أكثر من 800 عام، تشتهر بشكلها الخلاب والكامل، ولكن الحكمة وراء نظام إمداد المياه واستخدامها في تصميم وبناء المدينة القديمة تعد أكثر الأشياء متعة وتستحق التعرف عليها.

تقدم مدينة ليجيانغ القديمة، باعتبار المياه روحها وجوهرها، مخططا مكانيا فريدا لأزقة المياه نظرا للاستخدام المرن للموارد المائية. وتقع الشوارع الرئيسية للمدينة القديمة بجوار المياه وتحاذي الأزقة قنوات المياه، كما يوجد بالمدينة حوالي 300 جسر خشبي وجسر حجري تندمج بشكل رائع مع الأنهار والأشجار الخضراء والأزقة والمنازل القديمة ذات الخصائص القومية المحلية، ولذا يطلق عليها أيضا لقب “فينيسيا الشرقية”.

شبكة إمدادات مائية

بعدما تتدفق مياه الينابيع الطبيعية من الجبال إلى بحيرة هيلونغتان وتصل بعد ذلك إلى المدينة القديمة، تنقسم المياه إلى ثلاثة مجاري عند جسر يويلونغ، ويطلق عليها حسب موقع تدفق المياه واتجاهها النهر الغربي والنهر الأوسط والنهر الشرقي، وينقسم كل منها إلى المزيد من الجداول لتشكيل شبكة إمدادات مائية لا حصر لها تتدفق من خلال المنازل والشوارع وتغطي جوانب المدينة بأكملها، مما يرسم مشهدًا حيًا تصاحب فيه المياه الناس في شوارع المدينة وينعمون بنوم هانئ وسط أصوات المياه الجارية في الليل، ويغذي حياة كل الأشياء في المدينة القديمة.

وحسب مصادرها المختلفة، عادة ما يُقسّم أهل قومية ناشي، القومية الرئيسية في مدينة ليجيانغ، نظام مياه المدينة القديمة إلى فئتين: الأولى هي “سهميجي” أو ما يعني بـ”مياه الرمان”. ويعتقد أهل قومية ناشي أن مصدر “مياه الرمان” هو المياه الجليدية المترسبة من جبل يويلونغ الثلجي ولا تتغير درجة حرارة المياه تغيرا كبيرا بين الصيف والشتاء، ويطلق عليها اسم “مياه الرمان” كاستعارة للتعبير عن صفاء ونقاء المياه. أما الفئة الثانية فيطلق عليها “قولوجي” ويعتقد أنها تنبع من الكهوف الجبلية وتتميز بدفئها في الشتاء وبرودتها في الصيف.

وتعد “الآبار ذات الثلاثة عيون” هي الطريقة الأكثر تميزًا للحصول على المياه في مدينة ليجيانغ القديمة، وهي طريقة صحية واقتصادية في الوقت نفسه.

الآبار ذات الثلاثة عيون

وتبنى “الآبار ذات الثلاثة عيون” على شكل ثلاث درجات. وتكون العين الأولى للبئر هي الدرجة الأولى والأعلى والأقرب أيضا لمصدر المياه ومياهها صالحة للشرب؛ والعين الثانية تستخدم مياهها في غسل الخضروات والمأكولات؛ أما العين الثالثة فيقوم المحليون بغسل الملابس بها وتصرف المياه منها مباشرة إلى النهر.

وتوجد في المدينة القديمة خمسة “آبار ذات ثلاثة عيون” متباينة الأحجام، وتعد هذه سمة الحياة الأساسية لسكان المدينة القديمة وتدور حياتهم اليومية حول الآبار، حيث يأخذ كبار السن قسطا من الراحة ويلعب الصغار حولها في الصباح والمساء، الأمر الذي يشكل صورة حية فريدة من نوعها للمدينة القديمة الهادئة والسليمة.

ويوجد نموذج محاكي لـ”الآبار ذات الثلاثة عيون” في “جناح الصين” بحديقة المعرض الدولي للبستنة بمدينة كونمينغ، حاضرة مقاطعة يوننان، إذ تعد نموذجًا للتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة في مقاطعة يوننان التي تتمتع بمزايا متفوقة من حيث التنوع البيولوجي.

وجدير بالذكر أن منظمة “اليونسكو” أدرجت مدينة ليجيانغ القديمة على قائمة التراث العالمي في عام 1997، لتصبح ليجيانغ بذلك ضمن الدفعة الأولى من مدن التراث الثقافي العالمي في البلاد وتتحمل البشرية مسؤولية حمايتها بشكل مشترك.

كما مُنحت المدينة العديد من الألقاب منها: “واحدة من أكثر 100 مدينة صغيرة تستحق الزيارة على وجه الأرض”، “مدينة سياحية ممتازة في الصين”، “أكثر مدينة سياحية يحبها الزوار الأوروبيون”، إلى جانب لقب “مدينة عالمية ذات بيئة معيشة ممتازة” من قبل الأمم المتحدة.