ترشيدا للنفقات.. وزير الزراعة يقيد الصرف من الصناديق الخاصة

الصاوي أحمدقرر وزير الدكتور، عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الإراضي، وقف صرف المكافآت والحوافز من الصناديق الخاصة في الوزارة إلا بعد موافقته والعرض عليه؛ تقليلا للنفقات حسب توجيهات القيادة السياسة. وحصلت "المال" على منشور حديث صادر من وزارة الزراعة ومعمم على جميع الجهات التابع

الصاوي أحمد

قرر وزير الدكتور، عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الإراضي، وقف صرف المكافآت والحوافز من الصناديق الخاصة في الوزارة إلا بعد موافقته والعرض عليه؛ تقليلا للنفقات حسب توجيهات القيادة السياسة.

وحصلت “المال” على منشور حديث صادر من وزارة الزراعة ومعمم على جميع الجهات التابعة لوزارة الزراعة لتطبيقه علي الفور يتضمن هذا التوجيه.

كما تضمن القرار مراجعة السنة المالية في هذا الصناديق مشتملة على الإيرادات والمصروفات وغيرها للرقابة عليها ومتابعة الأرصدة المالية فيها.

يذكر أن العام المالي الحالي سوف ينتهي في 30 يونيو الجاري

وبحسب بيان لمجلس الوزراء أمس، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة بـ 6 تكليفات منها التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة.

صورة من القرار





