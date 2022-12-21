ترشيدا للإنفاق.. «أموك» تقرر عدم تجديد قيد شهادات الإيداع ببورصة لندن

قرر مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ” أموك” عدم تجديد قيد شهادات الإيداع ببورصة لندن علي أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التعاقد تمهيدا للعرض علي أول جمعية عمومية قادمة.

وأشارت الشركة في بيان لإدارة البورصة إلي أن مدة قيد شهادات الايداع ببورصة لندن تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

واستكملت “أموك” أن التكلفة السنوية للقيد ببورصة لندن تبلغ نحو 18 ألف جنيه إسترليني ، وأن قرار عدم الاستمرار يأتي في إطار ترشيد إنفاق العملة الأجنبية.

ونوهت الشركة إلي أنه تم قيد شهادات الإيداع في بورصة لندن في 18 أكتوبر 2017، ولم يتم عرض سوى 50 ألف شهادة تمثل 500 ألف سهم من أسهم شركة الأهلي كابيتال القابضة وهو ما يعادل 0.37% من أسهم الشركة.