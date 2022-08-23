ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.. الشرقية تتحفظ على 52 «كاتيل» وسخانا حراريا بمنشآت المحافظة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها وذلك بالمبانى الحكومية وجميع أجهزة المحافظة والتي تشمل “الديوان العام، والمراكز والمدن والأحياء، والمنشآت والخدمات الرياضية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف بكافة الهيئات الحكومية”.

ووجه المحافظ، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة الإجراءات المتخذة للتخفيف من الضغط على الكهرباء وترشيد استهلاكها بصورة عامة والمتابعة المستمرة بجميع المواقع الحكومية لتنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك باعتبار هذا الأمر قضية قومية، مشيراً إلى المتابعة بصفة مستمرة بتنفيذ هذه الإجراءات.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية قيام الإدارة بتشكيل لجان للمرور على عدد من المصالح والهيئات الحكومية والمديريات الخدمية كالآتي :

– مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.

– مقر الإدارة الصحية بمركز ههيا.

– مقر الإدارة الصحية بمركز أبو كبير.

– منطقة بريد جنوب الشرقية.

– مقر مديرية الإسكان والمرافق بالشرقية.

– مقر الإدارة البيطرية بمركز أبو كبير.

– الإدارة التعليمية بمركز أبو كبير.

– شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد ٤٦ غلاية مياه كهربائية وعدد ٦ سخان حراري والذي يؤدي لزيادة استهلاك الطاقة ويمثل خطراً على العاملين وتم التحفظ عليها بإدارة الأمن بكل جهة.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وتحرير المحاضر اللازمة لمن يخالف ذلك.