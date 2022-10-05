ترشيح يحيى الفخراني لجائزة النيل للفنون.. احتفاء مستحق بشيخ الدراما الأول

أثار إعلان نقابة الممثلين برئاسة نقيب الممثلين أشرف زكي النجم القدير يحيى الفخراني للفوز بجائزة النيل للفنون احتفاء كبيرا بالوسط الفني ، حيث ترشح للجائزة الفخراني سابقا من جامعة القاهرة لكن لم يحظ بها .

وكان الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين كشف عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة، حيث رشحت النقابة الدكتور يحيى الفخرانى لجائزة النيل فى الفنون، فيما رشحت مهندسة الديكور الكبيرة نهى برادة، والتى قدمت ديكور مسرحية مدرسة المشاغبين وسيدتى الجميلة وشارع محمد على لجائزة الدولة التقديرية.

أما جائزة الدولة فى التفوق فرشحت النقابة الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، فيما رشحت سعاد آل عبد الله لجائزة النيل للمبدعين العرب.

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن الفروع والموضوعات التي يجري التقدم لها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

وكان ترأس الدكتور الفخراني مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، وأعرب الدكتور يحيى الفخرانى الرئيس التنفيذى للمهرجان، عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذى يهدف إلى إثراء المجال الفنى، خاصة الإنتاج الدرامى.

نهال عنبر : لم يقدم عملا فنيا مر مرور الكرام للجمهور وانسان راقي جدا

من جانبها، قالت الفنانة نهال عنبر إن جائزة النيل للفنون تعتبر تقديرا عظيما ، وحقيقة الفنان يحى الفخراني يستحقها عن جدارة لكون قيمة فنية وقامة كبيرة للغاية .

وأضافت أن الفخراني لم يقدم عملا فنيا في الدراما أو السينما أو المسرح مر مرور الكرام على الجمهور ، كل أعماله التي قدمها ترك بها أثرا كبيرا في وجدان المشاهدين وصنعت له تاريخا كبيرا ومشرفا .

وأشارت إلى أن حالة الحب من الجميع اليوم بمجرد اعلان نقابة الممثلين ترشيح يحى الفخراني لجائزة النيل ، ترجع لكونه انسانا راقيا وطيبا مع الجميع على المستوى الانساني بجانب كونه فنانا عظيما ولايتكرر أبدا في تاريخنا الفني المصري والعربي .

أحمد سعد الدين : يحيى الفخراني شيخ الدراما المصرية ونجمها الأول خلال 30 عاما

من جانبه، أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن يحى الفخراني يعتبر حاليا من شيوخ المهنة بالوسط الفني ونجم الدراما الأول خلال 30 عاما ، بالاضافة أنه عضوا بمجلس الشيوخ ، جامعا بين الفن والسياسة.

ولفت إلى أن الاحتفاء بترشيحه للجائزة الساعات الأخيرة على مواقع التواصل يعود لحب الكثيرين له ، بالإضافة لكون مهرجان القاهرة للدراما الذي ترأسه مؤخرا شهد نجاحا كبيرا.

وشهدت حالة الحب والاحتفاء الذي قدمه الفخراني لفنانين كثيرين ممن شاركوا في كثير من المسلسلات التليفزيونية على مدى تاريخ الدراما المصرية حبل واحتراما كبيرا له وللمهرجان مثل الفنانة أمل ابراهيم ونعيم عيسى ومحمد الأدنداني وعبدالله مشرف وفكري صادق وغيرهم، وفق سعد الدين.

وأكد سعد الدين أننا لو فكرنا في منح فنانا هذا الترشيح لجائزة عظيمة مثل النيل للفنون ، التي تعتبر من أكبر الجوائز الأدبية بالدولة لن نجد فنانا بقيمة ومكانة.

ونجومية الفخراني وفق سعد الدين حقيقية فمجمل أعماله الفنية الدرامية لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا على مدى سنوات طويلة ، خاصة وهو قادر على خلق حالة حب كبيرة بينه وبين الجماهير وكذلك وزملائه بالوسط الفني .

محمد نجاتي : فنانا مثقفا جدا وواعيا بما يقدمه للجمهور من أعمال فنية

وقال الفنان محمد نجاتي إنه من المهم جدا أن يتم الاحتفاء بالفنان في حياته فذلك شيئا مميزا للغاية ، لافتا إلى أن الفنان الكبير يحيى الفخراني منذ بدايته الفنية وحتى الآن استطاع الحفاظ على نجوميته ومكانته الفنية الكبيرة بالوطن العربي .

وأضاف أن نجاتي فنان مثقف جدا وواعيا بما يقدمه للجمهور من أعمال فنية متنوعة ومختلفة وتناقش قضايا هامة ، لذلك استطاع أن يحصد نجاحات كبيرة جدا بهذه الأعمال وذلك ساهم في حفاظه على نجوميته حتى الآن .

وتابع نجاتي أن الفخراني يصعب أن يتواجد مثله فنيا وانسانيا ، وحقيقة هذا الترشيح مهم جدا ومشرفا له في مسيرته الفنية الطويلة .