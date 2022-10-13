ترشيح مدير علاقات مستثمرين «ايسترن كومباني» ضمن قائمة أفضل المديرين

أعلنت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” ترشيح محمد عبد الرحمن مدير علاقات المستثمرين بالشركة ضمن أفضل مديري علاقات المستثمرين على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك بناء على الاستفتاء الذي أعدته مؤسسة الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين MEIRA بمساهمة مجتمع الاستثمار من محللين ماليين و مديري استثمار.

وأضافت الشركة في بيان، أن تلك الخطوة تأتي انعكاسا للأداء المتميز في الشركة بما ساهم باطلاع كافة المستثمرين على الأداء ونتائج الأعمال بصفة دورية وفق الالتزامات والمواعيد المنظمة للإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان النهائي للقائمة خلال حفل إعلان الجوائز في 24 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

و قال هانى أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، أن ترشيح مدير علاقات المستثمرين بالشركة، من جانب مؤسسة محترفة مثل MEIRA، يؤكد مدى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها ممثل الشركة.

وتابع أن الترشيح يدل على ثقة المستثمرين في الشركة ومجلس إدارتها، وهو الأمر الذي تحرص عليه إيسترن كومباني، تجاه كافة العاملين بها لجعلهم على المستوى المهني والعملي المطلوب والذي يجعلهم محل اختيار الجهات المهتمة بتقييم الموظفين في الشرق الأوسط.

يذكر أن جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) هي منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على تعزيز مهنة علاقات المستثمرين والمعايير الدولية في حوكمة الشركات، وتتمثل مهمتها في تعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية أسواق رأس المال في الشرق الأوسط.

الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”

يشار الى أن الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة من أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط حسب “فوربس”، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2008)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.