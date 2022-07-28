ترشيح محمد رمضان لجائزة «Billboard» كأفضل فنان بشمال أفريقيا

كشف النجم محمد رمضان عبر حسابه بموقع إنستجرام عن ترشيحه لجوائز Billboard كأفضل فنان في شمال أفريقيا حسب الموقع الرسمي للجائزة.

وأعرب محمد رمضان عن سعادته لترشحه لتلك الجائزة وكتب محمد رمضان، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي Facebook: “مبسوط بوجود اسمي ضمن المرشحين لجوائز Billboard، ومبسوط أكتر أني سبب لوجود اسم مصر في القائمة، ثقة في الله نجاح”.

ويعد الفنان محمد رمضان، المطرب المصري الوحيد، الذي دخل قائمة المرشحين لنيل الجائزة، وتضم القائمة من تونس المطربات لطيفة، و أمال المثلوثي، ومن المغرب، مطربة الراب منال بن شليخه، ومواطنه مؤلف ومغني الراب الكراندي طوطو، والجزائري سولكينج.

ومن المقرر توزيع جوائز الدورة الخامسة عشر، في ولاية أتلانتا الأمريكية للمرة الآولى، في مركز “كوب” للفنون الإستعراضية ، يوم 4 سبتمبر المقبل.

