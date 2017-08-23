ترشيح فريدة عثمان لجائزة آل مكتوم للإبداع الرياضي

على المصرى يسابق الأبطال المصريون الزمن، للتقدم للمشاركة في جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم" للأبداع الرياضي، وتقدم حتى الآن عدد كبير منهم في مختلف الألعاب الرياضية، حققوا إنجازات عالمية على أعلى مستوى، في مقدمتهم البطلة العالمية فريدة عثمان، صاحبة أول برونزية في تاريخ مصر، ببطولة العالم للسباحة

على المصرى

يسابق الأبطال المصريون الزمن، للتقدم للمشاركة في جائزة “محمد بن راشد آل مكتوم” للأبداع الرياضي، وتقدم حتى الآن عدد كبير منهم في مختلف الألعاب الرياضية، حققوا إنجازات عالمية على أعلى مستوى، في مقدمتهم البطلة العالمية فريدة عثمان، صاحبة أول برونزية في تاريخ مصر، ببطولة العالم للسباحة بالمجر التي أقيمت الشهر الماضي.

وتعد عثمان أول فتاة عربية تحقق هذا الإنجاز العالمي، وهو ما رشحها بقوة للمنافسة على جائزة أفضل رياضية عربية للعام الحالي، ولم يتبق سوى أسبوع واحد، وتنتهي رحلة الترشح لـ”جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي”، في منتصف ليل يوم الخميس 31 أغسطس الجاري، لإسدال الستار على فترة الترشح للدورة التاسعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع والتي بدأتها منذ الأول من أبريل الماضي.

وتغلق أبواب استقبال طلبات الترشح في نهاية يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وهذه الجائزة تنوعت فئاتها ومستوياتها بين المحلي “مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة” إلى المستوى العربي، باستهداف كافة الدول العربية وآفاق عالمية من خلال المنظمات الرياضية الدولية، لمن تتوفر فيهم شروطها ومعاييرها من الإنجازات والإبداعية والابتكارات التطبيقية في المجال الرياضي.

وخلال الفترة الماضية شهدت الدورة التاسعة من الجائزة تفاعلا وتسابقا واهتماما كبيرا من مختلف المؤسسات والمنظمات والاتحادات الرياضية محليًا وعربيًا ودوليًا، ومازال المجال مفتوحا فيما تبقت من أيام للأفراد من الرياضيين والحكام والمدربين والإداريين أصحاب الإنجازات الرياضية والابتكارات التطبيقية في المجال، وكذلك الحال بالنسبة للفرق والمنتخبات الرياضية.

أما في مجال المؤسسات، فمحور التنافس فيها محدد لهذه الدورة وهو تمكين المرأة في الرياضة، فمجال الترشح مفتوح لكافة المؤسسات الرياضية وغير الرياضية ممن لهم مبادرات وبرامج ومشاريع لها آثار ونتائج إيجابية على أرض الواقع ونتائج عالية الجودة تدعم المرأة في المجال الرياضي، وهي دعوة للترشح لنيل شرف الفوز بجوائزها للذين حققوا إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016 حتى 31 أغسطس 2017.

وتٌعد الجائزة هى الأكبر من نوعها في القطاع الرياضي بالعالم، من حيث تنوع فئات وقيمة الجوائز المالية البالغة أكثر من سبعة ملايين درهم إماراتي، والأولى في العالم على الإطلاق التي تعنى بمجال الإبداع في العمل الرياضي، وتنوعت قنوات الترشح للجائزة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة “mbrawards.ae” أو عبر التطبيق الذكي للجائزة “mbrawards”، والذي يتيح حميل جميع محتويات الملف المترشح والوثائق المطلوبة، واعتماد ومتابعة حالات الطلبات المقدمة من المترشحين، بالإضافة إلى تظافر جهود فريق الأمانة العامة للجائزة في تعزير سعادة المتعاملين من خلال توفير خدمة الرد على جميع الاستفسارات عبر أنظمة الجائزة أو التواصل المباشر.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة التاسعة من الجائزة خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، والاحتفاء بالفائزين خلال الحفل السنوي لختام دورة الجائزة يوم 10 يناير 2018.