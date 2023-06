ترشيح «جامعة النيل» لجائزة Triple E Awards العالمية لريادة الأعمال لعام 2023

أعلنت جائزة Triple E Awards العالمية عن ترشيح كل من “جامعة النيل الأهلية” و”الدكتورة هبة لبيب” المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري ومدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل لجائزتي ريادة الأعمال عن الجامعات والمرأة لعام 2023 (Entrepreneurial University of the Year) و (Female Entrepreneurial Leader of the Year) على الترتيب.

وتمنح جائزة Triple E Awards العالمية تقديرًا للجهود المبذولة في مجال ريادة الأعمال ومدى التركيز على ريادة الأعمال في التعليم العالي، وتعد الجائزة الأولى التي تركز بشكل خاص على الأبعاد المختلفة لدور الجامعات في مجالات ريادة الأعمال، حيث تهدف إلى تعزيز التغيير في الجامعات والتأكيد على دورها في المجتمعات والنظم البيئية المحيطة بها.

وتم ترشيح جامعة النيل الأهلية للفوز بجائزة اختيار الجمهور في “Triple E Awards” ضمن فئة أفضل جامعة ريادية للعام 2023 نظرا لإسهاماتها في دعم ونمو المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ، مما كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.، حيث دعمت أكثر من 270 فريقًا ناشئًا، وقدمت الدعم القانوني لتسجيل أكثر من 150 شركة، ونفذت أكثر من 170 مشروعًا لتطوير المنتجات، كما قدمت خدمات لأكثر من 700 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعات الهندسة والبلاستيك والكيماويات والأثاث وغيرها.

وتأسست جامعة النيل الأهلية قبل نحو 15 عاما كجامعة بحثية ريادية، واستطاعت أن يكون لها مشاركات مؤثرة في تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية التي تستهدف زيادة الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال وتعزيز نقل التكنولوجيا، ودعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية،

وتستضيف الجامعة مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال أحد أكبر مراكز ريادة الأعمال في مصر وايضا مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي الداعمة لريادة الأعمال، ويمكن التصويت لجامعة النيل في هذه المسابقة من خلال هذا الرابط.

كما جاء ترشيح الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل ومدير مركز الإبتكار وريادة الاعمال والتنافسية بجامعة النيل الأهلية لجائزة Triple E Awards””، ضمن فئة “Female Entrepreneurial Leader of the Year”، تقديرا لدورها في دعم مجالات ريادة الأعمال المختلفة في مصر على مدار سنواتن ويمكن التصويت للدكتورة هبيب لبيب من خلال هذا الرابط https://triple-e-awards.com/index/finalist/id/719.

وكرست الدكتورة هبة لبيب جهودها من خلال جامعة النيل الأهلية ومبادرة رواد النيل لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء القدرات ، الاحتضان ، ودعم الابتكار، كما دعمت من خلال المبادرة أكثر من 240 شركة ناشئة وما يقرب من 700 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ، بالإضافة إلى توفير بناء القدرات لـ 12000 شخص.

وأدارت لبيب من عام 2014 وحتى عام 2016 ، مكتب تسويق التكنولوجيا وعلاقات الصناعة بجامعة النيل، و من عام 2011 حتى عام 2014 شغلت منصب المؤسس والمدير التنفيذي لـ NU100 ، وهي مبادرة لرواد الأعمال التقنيين الذين لديهم أفكار تنموية.

وفي عام 2007 ، شاركت لبيب في تأسيس شركة Palm Paper ، وهي شركة ناشئة لإعادة تدوير أوراق النفايات، في عام 2004 ، بدأت العمل في شركة Nile’s Gift ، وهي شركة تقوم بمعالجة وتصدير “النباتات الطبية والعطرية”.

حصلت د. هبة على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة أوكلاند ، ميتشيجن ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مجال إدارة التكنولوجيا ، وحصلت على ماجستير ودكتوراه من جامعة النيل الاهلية.

وأطلقت مبادرة رواد النيل وهي مبادرة وطنية في عام 2019 بدعم من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي المصري إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص، وتقوم المبادرة بدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة، ودخلت في شراكات مع عدد من الجامعات بدأت بجامعة النيل ثم توسعت لتشمل 4 جامعات أخرى حتى الأن.