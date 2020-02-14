ترشيح الفنان جمال سليمان لثلاثية «العم حساب»

كشف الشاعر والسيناريست خالد الشيباني في تصريحات لـ”المال” أنه يقوم حاليا بتحضير عمل درامي جديد بعنوان “تركة العم حساب” ليتم البدء في تصويره الفترة القادمة.

وأضاف الشيباني أنه تم ترشيح الفنان جمال سليمان ليقوم ببطولة المسلسل، لكونه يعتبر الأفضل لتقديم شخصية بطل العمل “العم حساب” ، لافتا إلى أنه سيتم اختيار باقي أبطال المسلسل الأيام القادم.

وأضاف الشيباني أن المسلسل يدور في قالب اجتماعي درامي، ويرصد الصراعات حول تركة رب الأسرة مع عائلته في إطار تشويقي أيضا.

وأشار إلى أن هذا العمل سيكون مختلفا على الدراما المصرية ، حيث سيقدم فيه العديد من القضايا الاجتماعية الهامة التي تهم الجمهور المصري.

يذكر أن آخر أعمال جمال سليمان الفنية كان مسلسل “زي الشمس” الذي شارك فيه كضيف شرف مع الفنانة دينا الشربيني العام الماضي.