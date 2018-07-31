ترشح امرأة لمنصب نائب محافظ المركزي الإسباني.. لأول مرة

رويترزقال بنك إسبانيا في بيان، اليوم الثلاثاء، إن محافظ البنك المركزي رشح امرأة لتحل محل خافيير ألونسو في منصب نائب المحافظ.وستكون مارجريتا ديلجادو، التي تعمل حاليا مديرة إدارة الإشراف المصرفي ببنك إسبانيا، أول امرأة تتولى مثل هذا المنصب الرفيع في البنك المركزي.ويأتي ترشيحها بعد شهرين فقط من ت

رويترز

قال بنك إسبانيا في بيان، اليوم الثلاثاء، إن محافظ البنك المركزي رشح امرأة لتحل محل خافيير ألونسو في منصب نائب المحافظ.

وستكون مارجريتا ديلجادو، التي تعمل حاليا مديرة إدارة الإشراف المصرفي ببنك إسبانيا، أول امرأة تتولى مثل هذا المنصب الرفيع في البنك المركزي.

ويأتي ترشيحها بعد شهرين فقط من تعيين نساء في معظم المناصب العليا بالحكومة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وستنضم ديلجادو إلى بابلو هيرنانديز دي كوس في إدارة دفة بنك إسبانيا للسنوات الست المقبلة.

وكنائبة لمحافظ البنك المركزي الإسباني، ستشغل ديلجادو أيضا مقعدا في مجلس آلية الإشراف الموحدة للبنك المجلس الأوروبي.

ويجب أن توافق وزارة الاقتصاد على ترشيح ديلجادو قبل أن يمكن لمجلس الوزراء أن يعينها رسميا في منصبها الجديد.