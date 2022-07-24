ترسية 7 مزايدات سياحية بالإسكندرية بقيمة 17.6 مليون جنيه

نجحت محافظة الإسكندرية فى ترسية 7 مزايدات مؤخرًا بنطاق أحياء العجمى، والمنتزه أول، والمنتزه ثانٍ، وشرق، بقيمة إجمالية 17.638 مليون جنيه، وفق ما صرح به مصدر مسئول لدى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وقال المصدر لـ«المال»، إن المشروعات شملت أيضًا استغلال كازينو ومطعم ستانلى «الجزء العلوى» بنطاق حى شرق لمدة 3 سنوات، بتكلفة 7.200 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم ترسية مزايدات «حى المنتزه أول» بإجمالى 3.771 مليون جنيه، منها 3.20 مليون جنيه لترسية مشروع «مَنط ميامى».

وتابع أنه على صعيد حى المنتزه ثانٍ، نجحت إدارة السياحة والمصايف فى ترسية منفذ شاطئ أبو قير بقيمة 430 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالى مزايدات حى العجمي بلغت 6.237 مليون جنيه، شملت شاطئ الهانوفيل “تشغيل ليلى” بتكلفة 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شاطئ كرير الشرقى بنحو 77 ألف جنيه، وترسية شاطئ الزهور بقيمة إجمالية بلغت نحو 160 ألف جنيه.

على جانب آخر، علمت “المال” من مصادر مُطلعة أنه تم طرح وترسية كل من شاطئ الزهور بنطاق حى العجمى بنظام الأمر المباشر، بجانب استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل بنظام الإيجار اليومى لحين الطرح والترسية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم ترسية شاطئ الزهور الذى يعمل بنظام “الخدمة لمن يطلبها” على المُستأجر الذى فاز بالمزاد لمدة 3 سنوات تنتهى فى مايو 2025، فضلًا عن تسليم المستأجر الذى رُسى عليه مزاد شاطئ “شط إسكندرية الغربي” بقيمة 89 ألف جنيه لمدة 3 سنوات تنتهى فى أبريل 2025.

وفى سياق متصل، سلمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف شاطئ السرايا بنظام التشغيل الليلى بنظام الأمر المباشر، بالإضافة إلى المساحة الرملية بالمنطقة الواقعة أمام “أبو العباس” لمستأجره بنظام الإيجار اليومى بقيمة 5.5 ألف جنيه لحين الانتهاء من إجراءات الطرح، فضلا عن متابعة التجديدات على الشواطئ، والتى شملت صيانة البوابات، وتوفير المعدات الخدمية.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الشواطئ لصيف 2022 لم تتغير عن أسعار الصيف الماضى، وشملت لأول مرة شاطئين بدون رسم دخول، وهما «المندرة، الأنفوشى»، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات، وهى «ميامى العام، السرايا العام، جليم العام، المكس العام، شهر العسل العام، الهانوفيل العام».

يأتى ذلك بالإضافة إلى تشغيل 26 شاطئًا بنظام «خدمة لمن يطلبها» برسم دخول 10 جنيهات، تشمل كلًا من «الإسكندر، إدوار الخراط، إيناس حقى» بنطاق حى المنتزه أول، وشاطئ أبو العباس، الأنفوشى شرق، باب البحر، رأس التين الغربى بنطاق حى الجمرك، وشاطئ الدخيلة الشرقى، الدخيلة الغربى، بليس 1، الهدير، تقسيم الملاح، الهانوفيل، السلام 1، زهراء الهانوفيل، الكنارى، مارينا أبويوسف، أبو يوسف 1، أبويوسف 2، الزهور، فاميلى بيتش الشرقى، فاميلى بيتش الغربى، شط الإسكندرية الغربى، الصفا، أبو تلات، أبو تلات منطقة الأندية، كرير الشرقى وشاطئ كرير الغربى، وزهراء كرير بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

كما تم تشغيل 21 شاطئًا مميزًا برسم دخول 15 جنيهًا، وتشمل شاطئ وانلى، العصافرة شرق بنطاق حى المنتزه ثانٍ، وشاطئ فريسكا، ميرامار الشرقى، ميرامار الأوسط، سيدى بشر 1، أبوهيف الغربى، الفنار، إسحاق حلمى بنطاق حى المنتزه أول، وشاطئ السلسلة بنطاق حى وسط، شاطئ بحرى القويرى، ورأس التين الشرقى بنطاق حى الجمرك، شاطئ بليس 2، البيطاش، كافيه الهانوفيل، الهانوفيل الشرقى، الهانوفيل الغربى، شهرزاد، السلام 2، أبو تلات 1، أبوتلات 2 بنطاق حى العجمى.

كما شملت شواطئ الإسكندرية تشغيل 3 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا، وهى شاطئ «ستانلى» بنطاق حى شرق، وشاطئ «شط إسكندرية» بنطاق حى العجمى، وشاطئ «طاحونة المندرة»، بنطاق حى المنتزه ثان.