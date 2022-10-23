ترسية 29 كابينة بشاطئ ستانلى بنظام «داى يوز»

أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، نجاح جميع المزايدات العلنية التى طُرحت خلال سبتمبر الماضى، والتى شملت شاطئ ستانلى السياحى بإجمالى 29 كابينة بنطاق حى شرق، وكذلك استغلال منفذ شاطئ الهانوفيل العام بالعجمي.

وأضاف «رشاد» لـ«المال» أنه تمت ترسية كبائن ستانلى – لأول مرة بالإسكندرية – بنظام الـ«DAY USE» المعروف بإمكانية استئجار الفرد كابينة ليوم واحد فقط – لعدم اقتصار رواد الكبائن فقط على الهيئات والمؤسسات والأندية والنقابات والمُنتفعين، لتكون بهذا النظام متاحة أمام جميع مواطنى الثغر، لتكون بديلا متاحا أمام مُصطافى ستانلى عن التواجد على رمال الشاطئ.

وعلمت «المال» من مصدر مُطلع أنه تم تأجير شاطئ ستانلى بنظام “الإيجار اليومي” منذ يوليو الماضى وحتى ترسية المزايدة بنهاية سبتمبر الماضى، بقيمة 20 ألف جنيه لليوم، فضلا عن تحديد 450 جنيها للإيجار اليومى لشاطئ «فاميلى بيتش» قبيل ترسية المزاد، و1100 جنيه للتأجير اليومى لشاطئ زهراء الهانوفيل الذى يعمل بنظام «الخدمة لمن يطلبها» و 410 جنيهات لشاطئ شط الإسكندرية السياحى بنطاق حى العجمى «خلال مزايدة تمت بالأمر المباشر» لحين ترسية المزاد.

ووفقا للمصدر، تمت ترسية شاطئ السرايا العام الكائن بحى المنتزة أول بنظام «التشغيل الليلى» بقيمة 1.350 مليون جنيه على مؤسسة الإيمان، بينما تمت ترسية مزايدة شاطئ شط إسكندرية السياحى بالعجمى على المستثمر محمد فتح الله بقيمة 155 ألف جنيه، للانتفاع بهما لمدة 3 سنوات مع زيادة %10 سنويا.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف طرحت شاطئ ستانلى السياحى الكائن بنطاق حى شرق، للمزايدة العلنية بقيمة تأمين مؤقت بلغت نحو مليون جنيه، للاستغلال 3 سنوات كحق انتفاع، وطرح 29 كابينة بشاطئ ستانلى السياحى للانتفاع بقيمة تأمين مؤقت بلغ نحو 5 آلاف جنيه، للاستغلال لمدة 3 سنوات.

كما طرحت «سياحة الإسكندرية» استغلال المساحة الرملية وشاطئ «أبو العباس» الكائن بنطاق حى الجمرك بمنطقة بحرى بقيمة تأمين مؤقت بلغت نحو 200 ألف جنيه، فضلا عن استغلال شاطئ «فاميلى بيتش» الغربى الذى يعمل بنظام «الخدمة لمن يطلبها» بنطاق العجمي، بقيمة تأمين مؤقت بلغت نحو 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى استغلال منفذ شاطئ الهانوفيل العام بنطاق حى العجمي، بقيمة تأمين مؤقت بلغت نحو خمسة آلاف جنيه.