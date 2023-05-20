ترسية صيانة عدد من المدارس عبر هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة 70 مليون جنيه

قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بترسية عدد من المناقصات التي من خلالها يتم صيانة عدد من المدارس بمختلف المحافظات، أهمها الإسماعيلية ومرسى مطروح بتكلفة تصل الى 70 مليون حنيه، حسب مصادر مطلعة بالهيئة.

وأضافت المصادر أنه في هذا الصدد قامت الهيئة بترسية صيانة مدرسة مصطفى كامل بنين لصالح شركة أحمد أنور سالم للمقاولات بتكلفة تصل الى 4.2 مليون جنيه.

كما تم ترسية صيانة مدرسة عباس العقاد بنين بتكلفة تصل الى 1.08 مليون جنيه لصالح شركة فيوتشر بيلدرز للمقاولات والتوريدات.

كما تم ترسية صيانة مدرسة علم الروم وذلك عبر شركة البدر بتكلفة تصل الى 11.8 مليون جنيه.

كما تم ترسية صيانة مدرسة أولاد عميرة لصالح شركة البطل للمقاولات العمومية بتكلفة تصل الى 12 مليون جنيه.

كما فازت شركة البدر بصيانة مدرسة طه ساطور بتكلفة تصل الى 19 مليون جنيه.

كما تم ترسية صيانة مدرسة رأس الحكمة القديمة لصالح شركة المنارة العامة للمقاولات بتكلفة تصل الى13 مليون جنيه.

وتخطط وزارة التربية والتعليم ، علي مستوي قطاع الابنية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023م ، انشاء وتجهيز فصول تعليم اساسي باجمالي 5106 فصل ، واحلال وتجديد مدارس تعليم اساسي باجمالي 2042 .

كما تستهدف هيئة الابنية التعليمية ، انشاء وتجهيز فصول ثانوی عام ، باجمالي 632 فصل ، واحلال وتجديد فصول ثانوى عام باجمالي 129 فصل ، اصافة الي انشاء وتجهيز فصول تعليم فني359 فصل ، واحلال وتجديد فصول تعليم فنى260 فصل .

كما سيتم انشاء تجريبي فصول لغات متميز باجمالي 1483، و انشاء وتجهيز فصول تربية خاصة89 فصل .

وكذا تستهدف هيئة الابنية التعليمية، في القرى الأكثر احتياجا وحياة كريمة انشاء 4900 فصل ، ويبلغ اجمالي اتاحة التجهيزات للمدارس 300 الف تختة لمدارس منشأة حديثا ، و عدد التخت للاحلال بمدارس قائمة 66 ألف تختة لمدارس قائمة ، ليتم انخفاض متوسط كثافة الطلاب في الفصل 47 طالبا .