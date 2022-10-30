«ترسية أرض الحزب الوطني قريبًا».. عمرو إلهامي: أصول صندوق مصر الفرعي للسياحة تصل لـ 10 مليارات جنيه

قال عمرو إلهامي المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار، إن حجم الأصول التي نقلها إلى الصندوق بلغت 10 مليارات جنيه، تشمل أصول داخل القاهرة الخديوية، ومنها أرض الحزب الوطني، ومجمع التحرير، ومقر وزارة الداخلية والقرية الكونية.

وأضاف إلهامي، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السادس، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، أن تلك الأصول تعمل على تعظيم العائد منها، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ودراسة آليات التطوير.

واستعرض إلهامي العديد من الفرص الاستثمارية وتهيئتها قبل الطرح علب القطاع الخاص، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من إجراءات ترسية طرح أرض الحزب الوطني على إحدى شركات القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري.

وانطلق مؤتمر التطوير العقاري السادس The 6th Real Estate Debate 2022، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، بفندق نايل ريتز كارلتون، تحت رعاية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعقدت شركة المال جى تى إم النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقاري، تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، ما يأتى تزامناً مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حالياً بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى والذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.

وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى، ومن المرتقب أن تشهد جلسات المؤتمر الكشف عن استراتيجية جهات حكومية وسيادية فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين، وذلك خلال كلمات افتتاحية فى المؤتمر.