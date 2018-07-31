ترسانة بورسعيد البحرية تنفذ خطة تعويم حوض عتاقة العائم

أمانى العزازي: نجح قسم الانقاذ البحري بترسانة بورسعيد البحرية في تنفيذ المراحل الأولي لسحب المياه المتسربة الي صهاريج الصابورة للحوض العائم عتاقة تمهيدا لإعادة تعويمه،وقال المهندس سيد بخيت نائب مدير الترسانه انه تم تجهيز عدد/16 صهريج بأنظمة خاصة لطرد المياه المتسربة وضخ الهو

أمانى العزازي:

نجح قسم الانقاذ البحري بترسانة بورسعيد البحرية في تنفيذ المراحل الأولي لسحب المياه المتسربة الي صهاريج الصابورة للحوض العائم عتاقة تمهيدا لإعادة تعويمه،



وقال المهندس سيد بخيت نائب مدير الترسانه انه تم تجهيز عدد/16 صهريج بأنظمة خاصة لطرد المياه المتسربة وضخ الهواء داخل الصهاريج المحددة لإكساب الحوض قوة الطفو المطلوبة لإعادة تعويمه.

ولفت إلى ان خبراء الانقاذ البحري بهيئة قناة السويس رفضوا عرضا من احدي الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بتكلفة 3.5 مليون دولار لإعادة تعويم الحوض وقاموا بالبدء في التنفيذ طبقا لخطة فنية محدده ووفق حسابات خاصة.