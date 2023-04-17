«ترسانة السويس البحرية» تنهي إصلاح سفينة بمنطقة الغاطس في قناة السويس

أنهت

أعمال تنفيذ عملية إصلاح طارئة لإحدى السفن العابرة بمنطقة الغاطس الخارجي لقناة السويس بعد تعرضها لحادث تصادم أدي إلي تلفيات جسيمه بمؤخر السفينة .

وأوضحت الشركة في بيانها أن تنفيذ الأعمال تم في وقت قياسي وبمعايير جودة فائقة نالت قبول وإعتماد هيئة الإشراف الدولية اليابانية التابع لها السفينة، حيث شملت الأعمال تغير حوالي 23 طن من بدن ومكونات السفينة في فترة تصل إلي 12 يوم.

ويذكر أن شركة ترسانة السويس البحرية أسست عام 1862على خليج السويس ،تعمل فى إصلاح وبناء السفن والعائمات والخزانات والإنشاءات المعدنية والمواسير والكبارى وتصنيع عائمات وخطوط طرد وصيانة وإصلاح معدات التكريك.

وفي السياق نفسه ، أستقبل الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية ثلاث وحدات بحرية وهم ( الأمل السعودي – عنبر M – سيسيليا ) وذلك لتنفيذ أعمال الصيانه والإصلاحات الخاصه بها .

.