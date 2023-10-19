ترسانة الإسكندرية تدشن 3 قاطرات لصالح هيئة ميناء الثغر

كشف مصدر مسئول بشركة ترسانة الإسكندرية، عن تدشين 3 قاطرات (هداية / مختار / يوسف) بقوة شد 70 طن لصالح هيئة ميناء الإسكندرية.

وأشار إلى أن هذا جاء بحضور وفد رفيع المستوى من هيئة ميناء الإسكندرية وبحضور المهندس ناصر رجب (الرئيس التنفيذى لهيئة الإشراف الفرنسية BV للعمليات البحرية بمصر) وبحضور قيادات شركة ترسانة الإسكندرية برئاسة اللواء بحرى حسام الدين عزت قطب (رئيس مجلس الإدارة) وبرفقة سيادته مديرى الورش والإدارات والمهندسين والفنيين المشاركين فى مثل هذا الإنجاز الكبير.

وجدير بالذكر أنه قد تم مؤخراً تسليم هيئة ميناء الإسكندرية القاطرة “درويش” من نفس الطراز وسيتم إعداد تلك القاطرات للانضمام للأسطول الجديد لهيئة ميناء الإسكندرية.

كان قد أشار أحمد مرسى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، في تصريحات سابقة لـ” المال ” أن الشركة تعاقدت على تصنيع 6 بارجات مع شركة النيل للنقل النهرى-إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمة البحرية-، و4 قاطرات قوة شد 40 طنًا، لصالح هيئة ميناء الإسكندرية بتكلفة تزيد عن 60 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة بدأت فى تصنيع 3 فرقاطات، داخل ورشها ومصانعها لصالح القوات البحرية المصرية، رافضاً الإفصاح عن التكلفة، لافتاً إلى أنها تعد باكورة تصنيع أول سفينة حربية، أحدث أجيال السفن التى تبنى فى الترسانة.

وأشار إلى أن أهمية تلك الصفقة تكمن فى أنها ستعمل على رفع التصنيف العالمى للشركة، دون النظر عن قيمتها، كما أنها تساعد على نقل الخبرات فى تحويل الترسانة إلى وحدة متخصصة من العمل فى النشاط التجارى إلى المعايير الحربية.

وأشار إلى أن الشركة شهدت تطورًا فى مجال بناء السفن فى الفترة الماضية، مضيفاً أن عمليات التطوير كانت بجهود الترسانة البحرية، بالتعاون مع الشركات والهيئات الصينية المتخصصة فى بناء وإصلاح السفن، لتصل المحصلة النهائية لزياده قدرة الترسانة فى بناء السفن لحمولة 20 ألف طن إلى بناء سفن حمولة 57 ألف طن، وزيادة قدرة الإصلاح لتبلغ 80 ألف طن، وإنتاج الصلب من 4000 طن سنوياً إلى 40 ألف طن، والطاقة الإنتاجية الكلية إلى 230 ألف طن.

وكشف مرسى عن سعى الشركة للفوز بمناقصة لبناء 3 أتوبيسات نهرية فى الدقهلية، لافتا إلى أن الشركة تقدمت بالفعل بقروضها وتسعى للفوز بها، لا سيما أنه يتنافس على المشروع المصرية لبناء السفن، والمقاولون العرب.

وأشار نائب شركة الترسانة إلى أن الشركة أنشأت نحو 70 وحدة بحرية مختلفة الحمولات والأنواع من السفن، لافتا إلى أن الشركة قادرة على تنفيذ وتصنيع الأتوبيس النهرى، الذى يتميز عن غيره بوجود مواصفات أخرى سياحية وجمالية.

وتعد شركة ترسانة الإسكندرية واحدة من كبرى شركات الصناعات الثقيلة، ورائدة صناعة بناء وإصلاح السفن بمصر والشرق الأوسط، وأنشأت 1960، وتقع داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية على مساحة 400 ألف متر مربع، وتتبع وزارة الدفاع – جهاز الصناعات والخدمات البحرية، وتعمل فى بناء وإصلاح السفن وحفارات البترول، والعائمات بجميع أنواعها، وبناء السفن التجارية حتى حمولة 38500 طن، وإصلاح الوحدات البحرية الصغيرة حتى حمولة 1500 طن، وإصلاح جميع أنواع السفن التجارية الوحدات البحرية التجارية والحربية، حتى حمولة 85000 طن.

يذكر أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تعتزم تنفيذ استثمارات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2023-2024، مقابل نحو 4 مليارات جنيه العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضي .

ووفقًا لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فان هناك تراجع للتمويل الذاتى لموازنة الهيئة ليصل إلى 830 مليون جنيه، مقابل نحو 1.5 مليار العام المالى 2022-2023،

وتسعى الهيئة لتنفيذ 6 مشروعات رئيسية العام المقبل، منها إنشاء المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية على مساحة 273 فدانًا، ومحطة متعددة الأغراض جديدة على رصيف 100 الدخيلة، وإنشاء حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات فى تقريرها، بسرعة إنهاء مشروع الرصيف متعدد الأغراض والذى سوف يؤدى لإحداث نقلة نوعية فى مكانة الميناء بالشرق الأوسط.