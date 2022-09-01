ترسانة الإسكندرية تبدأ في تصنيع قاطرة بقوة شد 90 طن لأول مرة

أكد مصدر مسئول بشركة ترسانة الإسكندرية ” العاملة بميناء الإسكندرية ” أن الشركة تستعد لتدشين أولى قاطرات الجيل الجديد من طراز (ASD) بقوة شد90 طن في مطلع عام 2023 لصالح هيئة ميناء الإسكندرية تحت مسمى ” درويش ” وذلك نسبة للواء عبدالقادر درويش رئيس الهيئة الأسبق.

وأوضح أن القاطرة الجديدة يتم بنائها في أحواض البناء بالشركة ” بميناء الإسكندرية ” لتكون نواة أسطول القاطرات البحرية بالموانئ المصرية.

كما أن الشركة تعمل على أن يتم طرح هذه القاطرات في الأسواق العالمية بأسعار منافسة غير مسبوقة وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في إجتذاب الإستثمارات وتعظيم مدخلات النقد الأجنبي.

كان قد أشار أحمد مرسى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، في تصريحات سابقة لـ” المال ” ان الشركة تعاقدت على تصنيع 6 بارجات مع شركة النيل للنقل النهرى-إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمة البحرية-، و4 قاطرات قوة شد 40 طنًا، لصالح هيئة ميناء الإسكندرية بتكلفة تزيد عن 60 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة بدأت فى تصنيع 3 فرقاطات، داخل ورشها ومصانعها لصالح القوات البحرية المصرية، رافضاً الإفصاح عن التكلفة، لافتاً إلى أنها تعد باكورة تصنيع أول سفينة حربية، أحدث أجيال السفن التى تبنى فى الترسانة.

وأشار إلى أن أهمية تلك الصفقة تكمن فى أنها ستعمل على رفع التصنيف العالمى للشركة، دون النظر عن قيمتها، كما أنها تساعد على نقل الخبرات فى تحويل الترسانة إلى وحدة متخصصة من العمل فى النشاط التجارى إلى المعايير الحربية.

وأشار إلى أن الشركة شهدت تطورًا فى مجال بناء السفن فى الفترة الماضية، مضيفاً أن عمليات التطوير كانت بجهود الترسانة البحرية، بالتعاون مع الشركات والهيئات الصينية المتخصصة فى بناء وإصلاح السفن، لتصل المحصلة النهائية لزياده قدرة الترسانة فى بناء السفن لحمولة 20 ألف طن إلى بناء سفن حمولة 57 ألف طن، وزيادة قدرة الإصلاح لتبلغ 80 ألف طن، وإنتاج الصلب من 4000 طن سنوياً إلى 40 ألف طن، والطاقة الإنتاجية الكلية إلى 230 ألف طن.

وكشف مرسى عن سعى الشركة للفوز بمناقصة لبناء 3 أتوبيسات نهرية فى الدقهلية، لافتا إلى أن الشركة تقدمت بالفعل بقروضها وتسعى للفوز بها، لا سيما أنه يتنافس على المشروع المصرية لبناء السفن، والمقاولون العرب.

وأشار نائب شركة الترسانة إلى أن الشركة أنشأت نحو 70 وحدة بحرية مختلفة الحمولات والأنواع من السفن، لافتا إلى أن الشركة قادرة على تنفيذ وتصنيع الأتوبيس النهرى، الذى يتميز عن غيره بوجود مواصفات أخرى سياحية وجمالية.

وتعد شركة ترسانة الاسكندرية واحدة من كبرى شركات الصناعات الثقيلة، ورائدة صناعة بناء وإصلاح السفن بمصر والشرق الأوسط، وأنشأت 1960، وتقع داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية على مساحة 400 ألف متر مربع، وتتبع وزارة الدفاع – جهاز الصناعات والخدمـــات البحـــــــرية، وتعمل فى بناء وإصلاح السفن وحفارات البترول، والعائمات بجميع أنواعها، وبناء السفن التجارية حتى حمولة 38500 طن، وإصلاح الوحدات البحرية الصغيرة حتى حمولة 1500 طن، وإصلاح جميع أنواع السفن التجارية الوحدات البحرية التجارية والحربية، حتى حمولة 85000 طن.