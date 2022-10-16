«ترسانات قناة السويس» تستقبل حوضا عائما حمولة 35 ألف طن فى أغسطس 2023

تعاقدت هيئة قناة السويس مع شركة سانج يونج الكورية لبناء حوض عائم حمولة 35 ألف طن لصالح ترسانة بورسعيد البحرية التابعة للهيئة، ومقرر وصوله أغسطس 2023، بطاقة استيعابية حتى حمولة 150 ألف طن، حسبما ذكر المهندس عبد الخالق عوض مدير إدارة الترسانات البحرية بهيئة قناة السويس.

وأضاف لـ«المال»، أن أبعاد الحوض الجديد بطول 260 مترا وعرض 62 مترا، ويساهم فى رفع كفاءة وتطوير منظومة إصلاحات السفن فى الترسانات البحرية وصيانة السفن العابرة لقناة السويس، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير تكاليف الحوض من موازنة المشروعات والمهمات الخاصة بالهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة تمتلك ترسانتين بحريتين فى بورسعيد وبور توفيق، ويوجد فى الأولى 3 أحواض عائمة حمولة 25 ألف طن و10 آلاف طن و5 آلاف طن بجانب قزق ناصر بالمنطقة الجنوبية لبناء الوحدات والقاطرات العملاقة، والذى يستطيع بناء السفن حتى حمولة 20 ألف طن بطول 140 مترا.

وأكد عوض أن مجمع الورش بترسانة بورسعيد يتم تطويره حاليًّا، فضلًا عن تطوير الماكينات والمعدات، إذ يتم حاليًّا تحديث الرافعة إنقاذ 2، وتم توفير وتحديث أنظمة التحكم، وتوفير مجموعات توليد كهربائية جديدة، و3 مجموعات توليد رئيسية، ووحدة للطوارئ.

وكشف مدير إدارة الترسانات عن بناء 3 معديات، اثنان بترسانة بورسعيد البحرية حمولة 320 طن لخدمة محور شرق القناة، والأخيرة بترسانة بورتوفيق لخدمة منطقة الشط بالسويس بالكيلو 148.

وقال إنه من المستهدف تشغيل 3 معديات لخدمة حركة الانتقال من وإلى شرق بورسعيد، خاصة فى أوقات الذروة ، كما يجرى حاليا بناء 3 قاطرات جديدة قوة شد 70 طنا، لخدمة الملاحة بقناة السويس لمواجهة الظروف الطارئة، ومقرر الانتهاء منهم خلال العام المقبل.

وأوضح مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، أن مصنعى الإثيلين والأكسجين اللذين تمتلكها الهيئة، بمقر ترسانة بورسعيد البحرية يوفران كافة الاحتياجات للقيام بأعمال الإنتاج والإسالة.

ولفت إلى أن مصنع الأكسجين، لديه القدرة على إنتاج 44 ألف أسطوانة سعة 7 أمتار مكعب، بينما مصنع الإيثيلين ينتج 12 ألف اسطوانة سعة 6 أمتار، وتفى متطلبات التشغيل ليس فقط بالترسانة ولكن أيضًا لعمليات الإنتاج بالشركات التابعة، إضافة إلى جزء من الأكسجين للمستشفيات العامة حالة طلبها.

وكشف عن بناء عدد 2 لنش إرشاد مصنع الفايبر جلاس الموجود بترسانة بورتوفيق، وذلك لصالح إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، إذ تمتلك الترسانة قزق ميكانيكى لبناء وحدات حتى حمولة 2000 طن.

وكشف عن التعاون بين الترسانة وشركات الهيئة فى بناء الكبارى وبلوكات القاطرات، كما تشارك الإنشاءات البحرية والأعمال الهندسية فى بناء الوحدات البحرية بالتنسيق مع الترسانات، لافتًا إلى أن الهيئة متعاقدة مع ترسانة جوانزو الصينية لتوريد المهمات والماكينات.