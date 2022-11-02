تردی شبكات الإنترنت أبرزها.. رئيس «اقتصادية النواب» يطالب «التنمية المحلية» بحل مشكلات سكان حي النزهة

طالب الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وزير التنمية المحلية بضرورة حل شكاوى سكان حي النزهة بالقاهرة لانقاذ هذا الحي الذي بات يعاني من انزلاق لمستوي لا يليق به .

واستعرض سليمان ابرز المشكلات التي يعاني منها حي النزهة والتي تتضمن استكمال تركيب وتشغيل الإشارات المرورية بالحي ، بالاضافة الي ضرورة صيانة منظومة الأنارة بمنطقة الهايكستب .

كما اشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، الي انتشار ظاهرة استخدام بدرومات العمارات السكنية كمخازن لمواد قابلة للإشتعال والمنتشرة بشدة في منطقة مساكن شيراتون وكذلك استخدام الوحدات السكنية لممارسة الأنشطة التجارية، الي جانب تردی شبكتي الانترنت والمحمول بمنطقة شيراتون بصفة خاصة وحى النزهة بصفة عامة.

ودعا وزير التنمية المحلية لاستكمال رصف شوارع مربع نادي النصر من شارع جسر السويس حتى شارع الحجاز الى شارع عبدالعزيز فهمى وشارعي عبدالمنعم رياض والزهور ، مشددا علي ضرورة سداد باقي مستحقات أهالى عزبة المطار التي تم ازالتها في الفترة الماضية بغرض انشاء محطة مترو عدلى منصور.