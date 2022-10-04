تردد قناة مدرستنا 2.. كوادر مميزة من المعلمين والمعلمات لتوصيل المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة

تقدم مجموعة قنوات مدرستنا محتوى تعليمي مبسط للأبناء في المرحلة الأساسية والمرحلة الابتدائية، تشرف وزارة التربية والتعليم الفني على محتوى تردد قناة مدرستنا 2 الذي يعرض على المجموعة، في نفس الوقت يعمل في قناة مدرستنا 2 مجموعة مميزة من المعلمين والمعلمات مدربون على توصيل المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل وكافة المعلومات عن تردد قناة مدرستنا 2.

تردد قناة مدرستنا 2.. برامج تعليمية لمستويين من التعليم الأساسي

يزداد البحث حول تردد قناة مدرستنا 2، ويبحث الطلاب وأولياء الامور عن تردد قناة مدرستنا 2 فيما يتعلق ذلك ببداية العام الدراسي الجديد، حيث تعرض أقمار نايل سات برامج تعليمية متنوعة لمستويات التعليم المختلفة، وتهتم قناة مدرستنا 2 ببث برامج تعليمية لمستويين من التعليم الاساسي، بالاضافة إلى مجموعة قنوات مدرستنا.

تردد قناة مدرستنا 2.. تطبيق للهواتف الذكية يسمى مدرستنا

وعلى غرار تردد قناة مدرستنا 2، أنشأت وزارة الربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق متجر للهواتف الذكية يسمى “مدرستنا” للمستويين الابتدائي والإعدادي، كما تم تقديم تطبيق “مدرستنا plus” الذي يمكن للطلاب استخدامه والاستفادة من مجموعة متنوعة من البرامج والدروس التعليمية، ويمكن الطلاب تنزيله مجاني دون رسوم إضافية، كما يتم بث البرنامج التعليمي على قناة اليوتيوب التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي تقدم لمحة كاملة عن البرنامج، وكذلك على صفحتها على الفيسبوك، ويتم بث القناة 2 الخاصة بمدرستنا عبر النايل سات وتعرض برامج تعليمية لجميع أنواع المراحل الثانوية، الصناعية والتجارية والعامة، يمكن ضبط ترددات القنوات على التلفزيون عنى طريق ظبط التردد ويكون كالتالي:

تردد قناة مدرستنا 2

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أهمية قنوات مدرستنا

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تردد قناة مدرستنا 2، حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تخصيص نحو 25% من الحصص الدراسية لمتابعة محتوى قنوات 1.2.3 وهو الأمر الذي يدفع مئات الالاف من العائلات المصرية إلى اضافة تردد قنوات مدرستنا على التليفزيون الخاص بهم، ويشغل المحتوى الذي تقدمه قنوات مدرستنا 2 بال جميع اولياء الامور، حتى يتمكن أبنائهم من متابعة الرامج التعليمية المعروضة عليهم.

يذكر أن وزير التربية والتعليم، قد أوضح أن الطلاب سوف يحصلوا على نسخة من الدروس الخاصة بالقناة مع الجدول الخاص لمتابعة دروسهم مرة اخرى، ويكون ذلك على جميع قنوات مدرستنا، ويكون تردد قناة مدرستنا 1 هو:

التردد: 12303.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.