تردد قناة مدرستنا 1 .. دروس تعليمية للمرحلة الابتدائية تحت إشراف التربية والتعليم

تعرض قناة مدرستنا 1 جميع الشروحات التعليمية للمرحلة الابتدائية والإعدادية، بداية من الثاني من أكتوبر 2022تزامنا مع بَدْء العام الدراسي، حيث يقبل الطلاب والطالبات على تنزيل تردد قناة مدرستنا1 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة البرامج والدروس التعليمية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تقوم قناة مدرستنا 1 بعرض الدروس التعليمية للمرحلة الابتدائية.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القناة الثانية من مجموعة قنوات مدرستنا التعليمية، والتي تقدم برامج تعليمية بإشراف من الوزارة، لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد (الصف الأول حتى الثالث الابتدائي)، مطلع الشهر الجاري.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل وكافة المعلومات عن تردد تردد قناة مدرستنا 1

تردد قناة مدرستنا 1.. محتوى تعليمي مبسط للأبناء في المرحلة الأساسية

تقدم قناة مدرستنا 1 محتوى تعليمي مبسط للأبناء في المرحلة الأساسية والمرحلة الابتدائية، وفقا إلى جدول زمني لشرح المواد الدراسية يبدأ من الصباح وينتهي في المساء، تشرف وزارة التربية والتعليم الفني على المحتوى الذي يعرض على قناة مدرستنا 1 و2، في نفس الوقت يعمل في القناة مجموعة مميزة من المعلمين والمعلمات مدربون على توصيل المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة.. وفيا يلي التردد..

التردد: 12303.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جدول برامج قناة مدرستنا

بدأ الجدول الدراسي للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الأحد 2 أكتوبر 2022، ويستمر عرض المحتوى التعليمي للأسبوع الأول من الدراسة حتى يوم السبت 8 أكتوبر 2022، على أن يتم تنزيل الجدول الجديد في ليل السبت القادم، واليكم أهم المواعيد:

أولا الصف الأول الإعدادي: رياضيات الجزء الأول، math الجزء الأول، رياضيات الجزء الثاني، math الجزء الثاني).

ثانياً الصف الثاني الإعدادي: انجليزي الجزء الأول، انجليزي الجزء الثاني).

ثالثا الصف الثالث الاعدادي: علوم الجزء الأول، علوم الجزء الثاني، ونذكركم برابط تردد قناة أون تايم سبورت.

أهمية قنوات مدرستنا

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تردد قناة مدرستنا 2، حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تخصيص نحو 25% من الحصص الدراسية لمتابعة محتوى قنوات 1.2.3 وهو الأمر الذي يدفع مئات الالاف من العائلات المصرية إلى اضافة تردد قنوات مدرستنا على التليفزيون الخاص بهم، ويشغل المحتوى الذي تقدمه قنوات مدرستنا 2 بال جميع اولياء الامور، حتى يتمكن أبنائهم من متابعة الرامج التعليمية المعروضة عليهم.

يذكر أن وزير التربية والتعليم، قد أوضح أن الطلاب سوف يحصلوا على نسخة من الدروس الخاصة بالقناة مع الجدول الخاص لمتابعة دروسهم مرة اخرى، ويكون ذلك على جميع قنوات مدرستنا، ويكون

تردد قناة مدرستنا 2

تبث قناة “مدرستنا 2” برامجها عبر التردد 12206، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز 27500.

طرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، كتابا دوريا يتضمن عدة قرارات لاستكمال العام الدراسي الجديد، منها:

– على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.