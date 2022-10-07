تردد قناة مدرستنا ابتدائي وإعدادي 2022 – 2023.. خريطة برامجية أسبوعيًا

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة قنوات مدرستنا ابتدائي واعدادي 2022 – 2023، تردد قناة مدرستنا ابتدائي واعدادي 2022 – 2023، وذلك شرح لمناهج كل مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتستضيف أفضل المدرسين، تردد قناة مدرستنا ابتدائي واعدادي 2022 – 2023وتستخدم أحدث الوسائل التعليمية من أجل التسهيل على الطلاب في ربوع مصر والعالم العربي

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل وكل ما تريد معرفته عن تردد قناة مدرستنا ابتدائي واعدادي 2022 – 2023

تردد قناة مدرستنا 1

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمة والتسهيل على الطلاب، وتنويع مصادر الطالب في التعلم أطلقت الوزارة قنوات مدرستنا لجميع مراحل التعليم الأساسي، هنا نستعرض لكم تردد قنوات مدرستنا 2022-2023

تقدم قناة مدرستنا 1 شرح لمناهج المرحلة الابتدائية، الآن يمكنك تنزيل تردد تردد قناة مدرستنا 1 ستجدها على القمر الصناعي نايل سات بإسم (Madrastna 1 )

تردد قناة مدرستنا 2

قناة مدرستنا 2 تقدم شرح مميز لمناهج المرحلة الإعدادية، حيث يتم اختيار أفضل المجدرسين لتقديم الشرح باستخدام احدث الوسائل التعليمية ، يمكنك تنزيل تردد قناة مدرستنا 2 الأن وفق الثم التالية :

تردد 2 Madrastna معدل الترميز الاستقطاب القمر الصناعي

12206 27500 رأسي نايل سات

تردد قناة مدرستنا 3

قناة Madrastna 3 تقدم شرح كامل لمناهج الثانوية العامة، بواسطة أفضل مدرسي الثانوية العامة التي تختارهم الوزارة بعناية، يمكنك تنزيل الترد الجديد من هنا.

قناة Madrastna 3 معدل الترميز الاستقطاب القمر الصناعي

11207 27500 v نايل سات

تردد قناة التعليم الفني المصرية 2023

تسمي قناة التعليم الفني باسم EDUC 1 وتقدم القناة شرح مميز لمناهج بالتعليم الفني بمختلف التخصصات، الأن يمكنك تنزيل التردد الجديد 2022 من هنا الآن:

قناة التعليم الفني معدل الترميز الاستقطاب القمر الصناعي

12303 27500 H نايل سات.

طريقة التسجيل في تطبيق مدرستنا Plus

بعد تثبيت التطبيق على الهاتف الخاص بك، يتطلب استخدام التطبيق إدخال بيانات الطالب ورقم الهاتف

الخطوة التالية سيرسل التطبيق كود تفعيل من خلال رسالة على رقم الهاتف المسجل.

يتم تسجيل كود التفعيل واستكمال بيانات الطالب من اسم الطالب، والبريد الإلكتروني الخاص به، والرقم السري.

بعد اكتمال التسجيل يستطيع الطالب استخدام التطبيق، واختيار المحتوي الذي يرغب في مشاهدته.

يقدم تطبيق مدرستنا بلس شرح مميز جدا للمناهج الدراسية، كما يضم مجموعة من البرامج التعليمية المتنوعة وأيضا الترفيهية والتربوية.

هنا ستجد أقوى تردد القنوات التعليمية 2022- 2023 نايل سات