تردد قناة النهار 2023 العارضة لمسلسلات رمضان.. برامج ومسلسلات حصرية عبر الشاشة الفضية

أعلنت قناة النهار، عرض العديد من المسلسلات عبر شاشتها، ضمن السباق الرمضاني الذي يبدأ مساء اليوم.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تردد قناة النهار 2023 العارضة لمسلسلات رمضان.

تردد قناة النهار 2023 العارضة لمسلسلات رمضان.. على القمر الصناعي نايل سات

يأتي تردد قناة النهار 2023 العارضة لمسلسلات رمضان على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات Nile Sat.

التردد: 11785.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة النهار 2023 العارضة لمسلسلات رمضان

أعلنت قناة النهار عرض عدد من المسلسلات والبرامج، خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشتها الفضائية، وأتاجت تردد قناة النهار 2023 العارضة لمسلسلات رمضان، حيث يهتم عدد كبير من المواطنين والجماهير بمعرفة، تردد قناة النهار لمشاهدة مسلسلات رمضان، والعروض المختلفة خلال الشهر المُبارك.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة”المال نيوز” تردد قناة النهار العارضة لمسلسلات رمضان 2023، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

القمر الصناعي: نايل سات Nile Sat.

التردد: 11785.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

جودة بث القناة: SD.

مسلسلات رمضان على قناة النهار

تعرض قناة النهار في الموسم الدرامي رمضان 2023 المسلسلات التالية:

مسلسل رمضان كريم 2 بطولة سيد رجب

مسلسل تلت التلاتة للفنانة غادة عبدالرازق

مسلسل ستهم للفنانة روجينا

مسلسل بابا المجال ل مصطفى شعبان وسوسن بدر

تردد قناة النهار 2023 العارضة لمسلسلات رمضان

تعد قناة النهار 2023 من القنوات الفضائية المميزة والمحبوبة لدى الجمهور، وتقدم القناة محتوى ترفيهي وثقافي متنوع، بالإضافة إلى عرض أهم الأحداث الرياضية والأفلام والمسلسلات التلفزيونية الجديدة التي ينتظرها الجميع. تتميز القناة بجودة عالية في الصورة والصوت، وتشغل موجات النايل سات والعرب سات، وتعد إحدى القنوات الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان المبارك.

يستطيع الجمهور الاستمتاع بمتابعة برامجها الشيقة والمميزة والتي تترك انطباعاً جميلاً لدى المشاهدين.

شبكة النهار 2023

تتميز قنوات النهار بعدة ميزات ساهمت في نجاحها وجعلتها من أولى القنوات التي أحب المشاهد العربي مشاهدتها ، الأمر الذي ساعدها في تحقيق أعلى نسبة مشاهدة بين القنوات الفضائية، وذلك لأن شبكة قناة النهر الفضائية تقدم خدمة محتوى متنوع وبرامج متنوعة لفصل الشتاء من البرامج والمسلسلات والشبكات والسياسة ، قناة النهار مملوكة لتاريتا ، بالإضافة إلى البرامج الفنية والبرامج المتنوعة والبرامج المتنوعة في مجال الترفيه.