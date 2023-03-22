تردد قناة الحياة 2023 العارضة لمسلسلات رمضان.. خطوات ضبط معدل الترميز على النايل سات

تُقدم قناة الحياة مسلسلات متنوعة تجذب عشاق الدراما، ومع اقتراب شهر رمضان وإعلان شركات الإنتاج عن البرامج والمسلسلات المنتظرة خلال شهر رمضان الكريم، يرغب العديد من المواطنين في معرفة تردد قناة الحياة 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تردد قناة الحياة 2023 العارضة لمسلسلات رمضان، استمراراً للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة الحياة 2023 العارضة لمسلسلات رمضان

يأتي تردد قنوات الحياة 2023 كما يلي:

التردد الجديد 12206.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الحياة 2023 العارضة لمسلسلات رمضان.. طريقة التنزيل

تتميز قنوات الحياة بخريطة عرض المتميزة، إذ توجد قناة الحياة مسلسلات، التي تقدم مختلف المسلسلات للجمهور، والحياة الحمراء، والحياة الزرقاء التي تعرض المسلسلات القديمة، إضافة إلى أن قناة الحياة تعرض الأفلام المصرية القديمة والجديدة، مجانا دون أي اشتراك.

خطوات ضبط قناة الحياة 2023 على النايل سات

يمكن ضبط قنوات الحياة 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر موافق ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

مسلسلات رمضان المعروضة على قنوات الحياة

تقدم قنوات الحياة مختلف المسلسلات للجمهور، سواء الحياة الحمراء، والحياة الزرقاء التي تعرض دراما رمضان 2023 أبرزها مسلسل «جعفر العمدة»ومسلسل تحت الوصايةومسلسل صفارة ومسلسل سوق الكانتو ومسلسل رسالة الإمام، وأخيرا مسلسل علاقة مشروعة.