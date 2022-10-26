تردد قناة أبو ظبي الرياضية.. طريقة التنزيل ومعدل الترميز على النايل سات

أعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية AD SPORT HD عن نقلها للسوبر المصري في تغطية مميزة الجمعة القادم 28 أكتوبر 2022، ويمكن تنزيل تردد أبو ظبي الرياضية HD الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتضمن قناة أبوظبي محتوى رياضي ومباريات وبطولات، وتقدم برامج تناقش كافة القضايا والأحداث الخاصة بالرياضة عبر استضافة كبار المحللين والمختصين.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 على النايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022

تبث قنوات أبو ظبي الرياضية العديد من البطولات الدولية واقوى الدوريات العالمية منها الدوري الإيطالي والدوري الإماراتي والعديد من البطولات العالمية والمحلية وأقوى المواجهات العربية ويتابعها الملايين بالعالم العربي، وستجد أحدث تردد لقنوات أبو ظبي الرياضية وطريقة تنزيل القنوات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022.. نقل الكلاسيكو المصري والأشهر عربيا

أعلنت أبو ظبي الرياضية عن نقلها للكلاسيكو المصري والأشهر عربيا بين الأهلي و الزمالك على بطولة السوبر المصري، وتنقل قناة أبو ظبي المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك، في كأس السوبر،ويشارك فريق الزمالك بضفته حامل لقب بطولة الدوري والكأس ويشارك فريق الأهلي المصري لأنه وصيف البطولتين، سوف تقام المباراة على ستاد “هزاع بن زايد” بدولة الإمارات، يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، و8 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام 9 بتوقيت أبو ظبي، وفي نفس السياق أقيم السوبر المصري بدولة الإمارات 4 مرات من قبل في الأعوام الآتية (2015 – 2017- 2018- 2020)

قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد

تمكنت قناة أبو ظبي الرياضية من تحقيق أكبر نسب من المشاهدة من بين تلك القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم نفس المحتوى، وسيتم تنزيل تردد قناة أبو ظبي 1 عبر المعلومات التالية:

التردد تردد قناة أبو ظبي 1 : 11804

الاستقطاب تردد قناة أبو ظبي 1 : أفقي

معدل الترميز تردد قناة أبو ظبي 1 : 27500

معامل تصحيح الخطأ تردد قناة أبو ظبي 1 : 3/4

القمر الصناعي تردد قناة أبو ظبي 1 : نايل سات

ويتاح تنزيل تردد قناة أبو ظبي 2 عبر المعلومات التالية:

التردد د قناة أبو ظبي 2: 12226

معامل الاستقطاب قناة أبو ظبي 2 : أفقي

معدل الترميز د قناة أبو ظبي 2 : 27500

القمر الصناعي د قناة أبو ظبي 2 : نايل سات

طريقة تنزيل قناة ابو ظبي الرياضية

يجب استخدام الريموت الخاص بجاز الاستقبال الخاص بك ثم الضغط على زر MENU

يجب اختيار التركيب من القائمة الرئيسية ثم يتم اختيار ضبط الهوائي.

ثم يتم اختيار إضافة تردد جديد.

يجب كتابة القيم كما أوضحنا من التردد 11411، ثم معدل الترميز الجديد وهو 30000، ويجب ضبط الاستقطاب وهو H

ثم يتم الضغط على بحث عن تردد.

في النهاية يتم حفظ نتيجة البحث ومشاهدة قنوات أبو ظبي الرياضية بجودة HD.