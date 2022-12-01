تردد القنوات الناقلة مجانا كأس العالم قطر 2022.. اتفرج من البيت ببلاش

تستطيع مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم 2022 على تردد القنوات الناقلة مجانا كأس العالم قطر 2022، حيث يبحث الكثير من عشاق وجماهير الكرة، عن تردد القنوات الناقلة مجانا لكأس العالم 2022 مجانا، لمشاهدة المونديال المقام في الوقت الحالي، في دولة قطر، والذي بدأ من يوم 20 نوفمبر الحالي ومستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تردد القنوات الناقلة مجانا كأس العالم قطر 2022

تردد القنوات الناقلة مجانا كأس العالم قطر 2022

يبحث الكثير من عشاق وجماهير الكرة، عن تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا، لمشاهدة المونديال المقام في الوقت الحالي، في دولة قطر، والذي بدأ من يوم 20 نوفمبر الحالي ومستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

قنوات BEIN SPORT HD 1,2,3,4 والتي تبث على القمر الصناعي نايل بتردد 12264 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

قنوات BEIN SPORT 5,6,7,8 تردد 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

قنوات BEIN SPORT 9,10,16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

قنوات BEIN SPORT 11,12,13,14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

تنقل هذه القناة مباريات كأس العالم بشكل مفتوح على القمر التركي والذي يمكن استقباله بسهولة:

القناة: IRIB HD Iran

التردد:11881

معامل الترميز:27500”H’’

القمر الصناعي التركي

القناة:TRT2

التردد:11054

معامل الترميز:30000

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم بشكل مجاني

1– القناة الناقلة كأس العالم 2022 على هوت بيرد

القناة : zdf.

تردد : 11054.

القمر الصناعي: Hotbird

معامل الترميز: 22000 (H).

2- قناة das erste على هوت بيرد تنقل كأس العالم 2022 مجاناً وتردها كالتالي:

القمر الصناعي: Hotbird.

التردد:11541.

معامل الترميز: 22000 (V).

3– قنوات النايل سات الناقلة لكأس العالم

القنوات الناقلة لفعاليات ومباريات كأس العالم كأس العالم قطر 2022 على القمر التركي :

القناة: IRIB HD Iran.

التردد: 11881

معامل الترميز: 27500 (H).

القمر الصناعي التركي

قناة TRT2

القناة: TRT2.

التردد: 11054.

معامل الترميز: 30000 رأسي.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 أسترا

قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 12168 V 29700

قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E – 11494 H 22000

قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E – 11836 H 27500

قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10876 V 22000

قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10906 V 22000

مجموعات كأس العالم قطر 2022

تقام مباريات كأس العالم، على عدة ملاعب وهم استاد البيت، استاد أحمد بن على، استاد الجنوب، استاد لوسيل، استاد خليفة، استاد المدينة التعليمية، استاد ثمامة، استاد 974، وتقوم العديد من القنوات بنقل تلك المباريات، وفيما يلي مجموعات كأس العالم قطر 2022

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية.