تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022.. الساحرة المستديرة تمتلك الشاشات على نايل سات

مع اقتراب موعد انطلاق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر الجاري، بدأ عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عبر جوجل عن تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 لمعرفة تردد القنوات المفتوحة والمجانية التي تبث بطولة كأس العالم “فيفا قطر 2022”.

وتنطلق مباريات مونديال 2022 في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، ويشارك فيها 32 فريقًا، وتقام مرة كل أربع سنوات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانـًا مع استعراض لجميع القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 على نايل سات وهوت بيرد

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022.. مجانا على القمر الصناعي نايل سات

قنوات BEIN SPORTS HD 1،2،3،4 علي القمر الصناعي نايل سات، تردد 12264، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 .

BEIN SPORTS HD 5،6،7،8 علي تردد 12475، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500.

قنوات BEIN SPORTS HD 9،10،16 تردد 12245، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

BEIN SPORTS HD 11،12،13،14 تردد 10853، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة BEIN SPORTS HD 15 تردد 12284، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم بشكل مجاني

1– القناة الناقلة كأس العالم 2022 على هوت بيرد

القناة : zdf.

تردد : 11054.

القمر الصناعي: Hotbird

معامل الترميز: 22000 (H).

2- قناة das erste على هوت بيرد تنقل كأس العالم 2022 مجاناً وتردها كالتالي:

القمر الصناعي: Hotbird.

التردد:11541.

معامل الترميز: 22000 (V).

3– قنوات النايل سات الناقلة لكأس العالم

القنوات الناقلة لفعاليات ومباريات كأس العالم كأس العالم قطر 2022، على القمر الأشهر محليًا وعالميًا نايل سات و القمر تركي:

القمر الأشهر محليًا وعالميًا نايل سات و القمر تركي:

القناة: IRIB HD Iran.

التردد: 11881

معامل الترميز: 27500 (H).

القمر الصناعي التركي

القناة: TRT2.

التردد: 11054.

معامل الترميز: 30000 رأسي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022

أعلنت قنوات بي إن سبورت القطرية، إذاعة مباراة افتتاح كأس العالم 2022، المقرر إقامتها يوم 20 من الشهر الجاري، بين المنتخب القطري والإكوادوري، مجانًا على القنوات المفتوحة.

وكشفت القناة الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، بالكامل، تردد القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022، وسط ترقب من الجمهور وعشاق كرة القدم حول العالم، الذين ينتظرون متعة وإثارة المنافسو بين المنتخبات المختلفة.

أعلنت قنوات بي إن سبورت، عبر موقعها الرسمي، نقل مباراة الافتتاح عبر قنواتها المفتوحة، على أن تبث باقي مبارايات كأس العالم عبر باقة «ماكس»، المخصصة للبطولات الكبري.

قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022:

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة بي إن سبورت المفتوحة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفيما يلي نعرض تردد قنوات ماكس التي ستذيع مباريات كأس العالم.

beINS SPORTS MAX HD 1:

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 2:

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 3:

التردد: 11013 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 4:

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 5:

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 6:

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

هناك العديد من القنوات المفتوحة التي ستبث مباريات كأس العالم.

ومن بين هذه القنوات beIN Sports و BN Sport التي تبث اللعبة إلى مصر والجزائر والسودان وتونس وليبيا والجمهورية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسوريا ولبنان والمغرب والممارات ، وتعتبر قناة. سيتم بث مباراة كأس العالم على قناة beIN Sports ، إحدى القنوات المتوفرة في الشرق الأوسط. كما يتم إعادة بث اللعبة على موقع Yalla Shot والقنوات الإثيوبية ebc على Nilesat و Satellites Hotbird. قناة إي بي سي هي قناة رياضية معروفة حيث تبث المباريات والبطولات كل أربع وعشرين ساعة.

أسعار تذاكر مباريات مونديال قطر 2022 وهي كالتالي:

أولاً: في أسعار التذاكر الأولى لكأس العالم 2022 ، تشمل المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور الفئة الأولى وتبلغ 2250 ريالاً قطرياً ، بينما الفئة الثانية 1600 ريال قطري ، والفئة الثالثة 1100 ريال قطري والرابعة. فئة 200 ريال قطري

ثانياً: في البند الثاني من مباريات دور المجموعات الفئة الأولى 800 ريال ، والفئة الثانية 600 ريال ، والفئة الثالثة 250 ريال ، والفئة الرابعة 40 ريال قطري.

ثالثا: سنواصل موافاتكم بالمعلومات الخاصة بأسعار تذاكر مونديال 2022 دور الـ16 ، والفئة الأولى 1100 ريال قطري ، والفئة الثانية 750 ريال قطري ، والفئة الثالثة 350 ريال قطري ، والفئة الرابعة 70 ريال قطري.

رابعاً: نضع بين يديك أسعار تذاكر مباريات ربع النهائي بالريال القطري وهي كالتالي الفئة الأولى 1550 ريالاً والفئة الثانية 1050 ريالاً والفئة الثالثة 750 ريال قطري ، والفئة الرابعة 300 ريال قطري.

خامساً: ومباريات الدور نصف النهائي كالآتي: الفئة الأولى 3480 ريال قطري ، الفئة الثانية 2400 ريال قطري ، الفئة الثالثة 1300 ريال قطري ، الفئة الرابعة 500 ريال قطري.

سادساً: ومن المعلومات التي نتحدث عنها ما يلي: في مباراة المركز الثالث الفئة الأولى 1550 ريال قطري ، والفئة الثانية 1100 ريال قطري ، والفئة الثالثة 750 ريال قطري ، والفئة الرابعة هي 300 ريال قطري. وفي نهاية المقال الذي يتحدث عن تردد القنوات المفتوحة والمجانية لكأس العالم 2022 في قطر.