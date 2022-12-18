يتابع عشاق كرة القدم حول العالم وفي كل مكان، تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، مساء اليوم الأحد، وستكون جماهير الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب فرنسا في نهائي بطولة كأس العالم 2022 لمونديال قطر التاريخي.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

وارتفع البحث خلال الساعات الماضية عن القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، وتزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد الأرجنتين في مباراة تحديد بطل كأس العالم 2022، والتى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة من متابعي مونديال، ونستعرض فيما يلي: موعد مباراة الأرجنتين والقنوات الناقلة، ومعلق مباراة الأرجنتين ضد فرنسا ، في كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة في كأس العالم قطر 2022

حدد جدول مباريات كأس العالم موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 17 ديسمبر 2022، وتقام الأرجنتين ضد فرنسا على ملعب استاد لوسيل في قطر، الساعة 6 مساء بتوقيت قطر.

ويوافق موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 6 في البحرين، الساعة 6 في الكويت، بينما تنطلق في المغرب والجزائر وتونس الساعة 4.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت beIn Sports نقل مباريات منتخبات الدول العربية عبر قناة بين سبورت المفتوحة bein Sports HD ضمن 22 مباراة من مباريات كأس العالم تنقلها عبر القناة المفتوحة.

وتملك قنوات بين سبورت حق نقل مباريات كاس العالم بث مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيما يلي أبرز التردادات:

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في على لقب ذهب كأس العالم

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد آخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي.- معامل تصحيح الخطأ:

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات الناقلة لمباراة الأرجنتين

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الأرجنتين ضد فرنسا مجانًا

تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 22000.

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم اليوم على القمر التركي

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000

مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بث مباشر مجانًا على القمر الصناعي هوت بيرد

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا ضد الأرجنتين اليوم مجانًا على القمر يوتلسات

تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

مشاهدة بث مباشر مباراة الأرجنتين وفرنسا اليوم على القمر أسترا

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

أعلنت قنوات بين سبورت القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا عبر شبكتها، وهي 4 قنوات أهمها: بين سبورت المفتوحة، بين سبورت 1 ماكس – bein Sports 1 Max، بين سبورت 3 ماكس – bein Sports 3 Max، بين سبورت 4 ماكس – bein Sports 4 Max.

وقررت بين سبورت نقل مباريات كأس العالم حتى نهاية البطولة بشكل مجاني عبر قناتها المفتوحة المجانية، وهو ما يعني أن مباراة فرنسا ضد الأرجنتين سيتم إذاعتها عبر بي إن سبورتس المفتوحة.

تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم على النايل سات:

التردد: 11565 – الاستقطاب: أفقي – معامل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/2.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم

يتم بث المباراة بين الأرجنتين وفرنسا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة 5:00، الموافق السادسة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وعند السابعة مساء بتوقيت الإمارات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية وقنوات الرياضية المغربية أيضًا.

حددت مجموعة قنوات بين سبورت 4 من القنوات الناقلة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم عبر شبكتها وهي: قنوات بين سبورت 1 ماكس / 2 ماكس /3 ماكس 4 ماكس – bein Sports 1 Max/ 2 Max / 3 Max / 4 Max.

على النحو التالي:

Arryadia TNT HD

Alkass EXTRA TWO HD

Alkass EXTRA One HD

beIN Sports HD 2 Max

beIN 4K HDR

beIN Sports HD

beIN Sports HD 1 Max

معلق مباراة الأرجنتين ضد فرنسا اليوم في كأس العالم

سيتولى مهمة التعليق الصوتي على مباراة النهائي بين فرنسا والأرجنتين عدد كبير من المعلقين وهم عصام الشوالي وحفيظ الدراجي وروؤف خليف وعلي محمد على قنوات بين سبورت ماكس 1، وبين سبورت ماكس 2، بالإضافة إلى قناة «بين سبورت المفتوحة» على النايل سات، فيما يتولي المتميز خليل البلوشي مهمة التعليق الصوتي عبر قناة الكأس.

مشاهدة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

يوجد العديد من القنوات الناقلة مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم أهمها كما يلي:

قناة الرياضية المغربية

Arryadia TNT HD

تملك مجموعة قنوات بى إن سبورتس المشفرة والمجانية حق البث الحصري لفعاليات بطولة كأس العالم 2022 بالإضافة لحفل الختام، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة نهائي كأس العالم 2022 عبر قنوات بين سبورت المجانية.

تردد قنوات بين سبورت الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم 2022



تردد قناة «beIN SPORTS HD «1.2.3:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معدّل التصحيح: 3/2.

تردد قناة «beIN SPORTS HD «4.5.6:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 3/2

تردد قناة «beIN SPORTS HD «7

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 3/2.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا.. التردد والأقمار

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 2 Max

Arryadia TNT HD

Alkass EXTRA TWO HD

Alkass EXTRA One HD

beIN Sports HD 1 Max

Rai 1

NPO 1

Sport TV1 Portugal

Match Football 1

Armenia TV

AFN Sports

ANT 1 (Greece)

BBC One

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

Slovenia TV2 HD

RTE Two

HRT 2 HD

CT Sport

RTS 1 Senegal

RTS 1 Serbia

RTNC

Teletica 7

BTV

ORTM

Ariana National

Sport Uzbekistan

BHT 1

Moldova 1

SuperSport Maximo 1

1TV Georgia

BNT 1 HD bulgaria

Ictimai TV

LTV 7 Latvia

TVR 1

QazSport

Alkass One HD

beIN Sports FR HD 1

TF1 HD France

TVCG 2

TVP 1 HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

ServusTV HD

SuperSport Select 1

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

RTB TV burkina faso

Varzish Sport HD

CRTV Cameroon

TRT 4K UHD

Nova TV Bulgaria

ETV 2 Estonia

ZNBC TV 1

Tele Congo

Gabon 1ere

GRTS TV Gambia

ORTB

Rwanda TV

KBC 1 Kenya

RTS 2 Senegal

beIN 4K HDR

Football HD tjk

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect

NTA Sports 24

MATCH! Premier HD

RTK 1 (Kosovo)

RTBF Tipik

beIN Sports HD 5 Max

Diema Sport 3 HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

RTVS Sport

TOD App- beIN SPORTS

Gol Mundial 1

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022

تقام المباراة النهائية gكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا اليوم الأحد 18 ديسمبر وستنطلق في الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.