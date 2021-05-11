ترخيص 809 سيارات «بيجو» بوحدات المرور خلال أبريل 2021 (جراف)

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة للعلامة الفرنسية «بيجو» نحو 809 مركبات بمختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

رصدت “المال” ترتيب سيارات «بيجو» المرخصة بوحدات المرور؛ حيث تصدر طراز «بيجو 3008» قائمة تراخيص سيارات العلامة الفرنسية بعدما تمكنت من تسجيل 251 وحدة.

وجاءت «بيجو 301» فى المرتبة الثانية بترخيص 237 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت « بيجو 508» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 160 مركبة، تلتها «بيجو 5008» فى المركز الرابع بإجمالي 106 مركبات.

وتمركزت «بيجو 2008» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا للعلامة الفرنسية بعدما تمكنت من ترخيص 53 سيارة بمختلف وحدات المرور.

وجاء كل من طرازاي «بيجو 505 و308» في المرتبة السادسة والسابعة – علي التوالي- بعدما تمكنتا من ترخيص سيارة واحدة فقط- لكل منهما- خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «بيجو» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال أبريل 2021: