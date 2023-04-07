ترخيص 8.2 ألف سيارة «ملاكي» بوحدات المرور خلال مارس (جراف)

بلغ عدد السيارات «الملاكي» المرخصة في مصر خلال مارس الماضى، نحو 8 آلاف و267 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وانتزعت «شيري» صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» للشهر الثانى، بعدما تمكنت من تسجيل 1065 مركبة خلال مارس الماضى، أعقبتها «نيسان» في المركز الثاني بواقع 716 وحدة.

وحلت «مرسيدس» في المرتبة الثالثة مسجلة نحو 599 سيارة، تلتها «BYD» في المركز الرابع بإجمالى 525 وحدة.

وحصدت «إم جي» المرتبة الخامسة بترخيص 485 مركبة، أعقبتها «كيا» في المركز السادس بنحو 484 وحدة.

وجاءت «سوزوكي» و«سكودا» في المرتبة السابعة-مكرر- مسلجتان نحو 457 سيارة لكل منهما خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «هيونداي» في المرتبة الثامنية بترخيص 399 سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز التاسع بواقع 317 وحدة.

واحتلت العلامة الفرنسية «ستروين» المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية للسيارات الأكثر ترخيصًا في مصر، مسجلة نحو 298 مركبة خلال مارس الماضى.