سيــارات

ترخيص 634 سيارة موديل 2022

تتصدرها «شيفروليه أوبترا» بواقع 244 مركبة
أحمد عوض 6:59 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21 6:59 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من موديلات 2022 بمختلف وحدات المرور نحو 634 مركبة، خلال شهر يونيو الماضى.

ورصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة من موديلات 2022 لمختلف الماركات التجارية المطروحة فى السوق المحلية خلال تلك الفترة؛ استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر.

وتضمنت قائمة السيارات المرخصة لموديلات عام 2022 ما يقرب من9 طرازات هى «شيفروليه أوبترا والفان N300، ونيسان صنى وسنترا، وتويوتا فورتشنر وCHR، وبى واى دى F3، ولادا جرانتا، وسوزوكى فان».

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وتصدرت «شيفروليه أوبترا» قائمة السيارات المرخصة لموديلات 2022 بمختلف وحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 244 مركبة، تبعتها «نيسان صنى» فى المركز الثانى بإجمالى 192وحدة.

وجاءت تويوتا فورتشنر» فى المرتبة الثالثة بإجمالى نحو104 مركبات، أعقبتها «شيفروليه فان N300» فى المركز الرابع بواقع71 سيارة.

وحلت «نيسان سنترا» فى المرتبة الخامسة بقوائم السيارات المرخصة لموديلات 2022مسجلة نحو 12 مركبة، تبعتها «سوزوكى فان» فى المركز السادس بإجمالى 4 سيارات.

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وتمركزت «بى واى دى F3» و«لادا جرانتا» فى المرتبة السابعة والثامنة – على التوالى- مسجلتا ترخيص 3 سيارات فقط – لكل منهما – بمختلف وحدات المرور، خلال تلك الفترة.

وظهرت «تويوتا CHR» فى المرتبة التاسعة بقوائم تراخيص السيارات لموديلات 2022 بوحدات المرور، مسجلة نحو سيارة واحدة فقط خلال شهر يونيو الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكى» المرخصة بوحدات المرور، بلغت نحو 25 ألفًا و686 مركبة من مختلف الماركات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية، خلال الشهر الماضى.

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ترتيب السيارات المرخصة موديل 2022 بوحدات المرور خلال يونيو الماضى

الطرازعدد السيارات المرخصة
شيفروليه أوبترا244
نيسان صني192
تويوتا فورتشنر104
شيفروليه فان N30071
نيسان سنترا12
سوزوكى فان4
بى واى دى F33
لادا جرانتا3
تويوتا CHR1

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بقلم أحمد عوض

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