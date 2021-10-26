سيــارات

ترخيص 6206 سيارات أوروبية بوحدات المرور

خلال الشهر الماضى
أحمد عوض 6:02 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 6:02 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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بلغ إجمالى عدد السيارات الأوروبية المنشأ المرخصة بوحات المرور نحو 6 آلاف و206 مركبات خلال شهر سبتمبر الماضى.

حافظت «فيات تيبو» على تمركزها فى صدارة السيارات الأوروبية المنشأ المرخصة بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 797 مركبة خلال شهر سبتمبر الماضى.

«تيبو» تحتفظ بالصدارة.. و«أوكتافيا» تتقدم للمركز الثالث

بلغ إجمالى عدد السيارات الأوروبية المنشأ المرخصة بوحات المرور نحو 6 آلاف و206 مركبات خلال شهر سبتمبر الماضى.

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 وجاءت «سيات إبيزا» فى المرتبة الثانية – للشهر الثانى على التوالى- بإجمالى ترخيص 515 سيارة، فيما صعدت «سكودا أوكتافيا» فى المركز الثالث بواقع 393 وحدة.

وتمركزت «بيجو 301» فى المربة الرابعة بترخيص 392 سيارة، تلتها «لادا جرانتا» فى المركز الخامس بواقع 361 مركبة.

وحلت «سكودا سوبيرب» فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 210 مركبات، تلتها «سيات أرونا» فى المركز السابع بإجمالى 200 وحدة.

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وظهرت «بيجو 3008» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 191 سيارة، أعقبتها  «ستروين C5 إير كروس» فى المركز التاسع بواقع 184 مركبة.

وتمركزت «أوبل جراند لاند» فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 169سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

الترتيبالطرازعدد السيارات المرخصة
1فيات تيبو797
2سيات إبيزا515
3سكودا أوكتافيا393
4بيجو 301392
5لادا جرانتا361
6سكودا سوبيرب210
7سيات أرونا200
8بيجو 3008191
9ستروين C5184
10أوبل جراند لاند169
11رينو لوجان150
12فولكس فاجن باسات150
13ستروين سى إليزيه147
14فولكس فاجن تيجوان146
15سكودا كودياك143

إعداد : المال    المصدر: الإدارة العامة للمرور

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بقلم أحمد عوض

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