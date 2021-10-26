ترخيص 6206 سيارات أوروبية بوحدات المرور

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بلغ إجمالى عدد السيارات الأوروبية المنشأ المرخصة بوحات المرور نحو 6 آلاف و206 مركبات خلال شهر سبتمبر الماضى.

حافظت «فيات تيبو» على تمركزها فى صدارة السيارات الأوروبية المنشأ المرخصة بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 797 مركبة خلال شهر سبتمبر الماضى.

«تيبو» تحتفظ بالصدارة.. و«أوكتافيا» تتقدم للمركز الثالث

بلغ إجمالى عدد السيارات الأوروبية المنشأ المرخصة بوحات المرور نحو 6 آلاف و206 مركبات خلال شهر سبتمبر الماضى.

وجاءت «سيات إبيزا» فى المرتبة الثانية – للشهر الثانى على التوالى- بإجمالى ترخيص 515 سيارة، فيما صعدت «سكودا أوكتافيا» فى المركز الثالث بواقع 393 وحدة.

وتمركزت «بيجو 301» فى المربة الرابعة بترخيص 392 سيارة، تلتها «لادا جرانتا» فى المركز الخامس بواقع 361 مركبة.

وحلت «سكودا سوبيرب» فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 210 مركبات، تلتها «سيات أرونا» فى المركز السابع بإجمالى 200 وحدة.

وظهرت «بيجو 3008» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 191 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز التاسع بواقع 184 مركبة.

وتمركزت «أوبل جراند لاند» فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 169سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى. الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 فيات تيبو 797 2 سيات إبيزا 515 3 سكودا أوكتافيا 393 4 بيجو 301 392 5 لادا جرانتا 361 6 سكودا سوبيرب 210 7 سيات أرونا 200 8 بيجو 3008 191 9 ستروين C5 184 10 أوبل جراند لاند 169 11 رينو لوجان 150 12 فولكس فاجن باسات 150 13 ستروين سى إليزيه 147 14 فولكس فاجن تيجوان 146 15 سكودا كودياك 143

إعداد : المال المصدر: الإدارة العامة للمرور