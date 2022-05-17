ترخيص 611 سيارة من «شيفروليه» بوحدات المرور خلال أبريل (جراف)

حصدت العلامة التجارية «شيفروليه» المرتبة السابعة بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 611 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضي.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «شيفروليه N300 الفان» قوائم تراخيص سيارات «شيفروليه» مسجلة نحو 271 سيارة، تلتها «أوبترا» في المركز الثاني بواقع 265 مركبة.

وجاءت «كابتيفا» فى المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 49 مركبة، تبعتها طرازات «ماليو» فى المركز الرابع بنحو 24 سيارة.

فيما بلغ عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «شيفروليه» نحو مركبتين فقط خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر، بلغت نحو 14 ألفًا و694 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.