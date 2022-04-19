ترخيص 50 «رينج روفر» خلال مارس ..و«سبورت وفيلار» الأكثر حضورًا

سجلت وحدات المرور المنتشرة فى محافظات الجمهورية ترخيص 50 سيارة لاند روفر رينج روفر جديدة «زيرو» خلال شهر مارس الماضى.

احتلت رينج روفر سبورت المرتبة الأولى بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا خلال الشهر الماضى بين مختلف طرازات العلامة التجارية الانجليزية بواقع 20 وحدة. وتوزعت هذه التراخيص بين العديد من وحدات المرور أبرزها وحدة مرور مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والنزهة، ومصر الجديدة والمقطم والشروق وحلوان.

شهدت أيضًا وحدة مرور الجزيرة ترخيص سيارة رينج روفر سبورت وكذلك وحدات مرور 6 أكتوبر والعجوزة والدقى وابيس والمنصورة والحامول.

وتكشف البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور عن ترخيص 18 وحدة من طراز رينج روفر فيلار خلال الشهر الماضى ليكون بذلك الطراز الثانى بين مختلف موديلات لاند روفر رينج روفر.

توزعت سيارات رينج روفر فيلار بين العديد من وحدات المرور وهى القاهرة الجديدة بواقع 5 وحدات، والنزهة بعدد 3 تراخيص، ومصر الجديدة والبساتين وابيس بواقع وحدتين فقط لكل منها، فيما تم ترخيص سيارة واحدة بكل من وحدة مرور الوايلى والشيخ زايد و6 أكتوبر والصف.

وقد بلغ عدد التراخيص الممنوحة لرينج روفر إيفوك 5 وحدات خلال شهر مارس الماضي؛ ليحتل المركز الثالث بالقائمة. توزعت هذه السيارات بين وحدة مرور المنيا بواقع سيارتين ووحدات المرور بالجزيرة والهرم وابيس بسيارة واحدة لكل منها.

لم يتجاوز عدد التراخيص الممنوحة لطراز لاند روفر ديفندر وحدتين فقط خلال الشهر الماضي؛ إحداهما بوحدة مرور مدينة نصر والثانية بوحدة مرور النزهة، إلى جانب سيارة واحدة من رينج روفر فوج حصلت على ترخيصها من وحدة مرور مدينة نصر، وذلك إلى جانب 4 وحدات لطرازات أخرى.

يذكر أن العلامة اليابانية «سوزوكى» تصدرت تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3107 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى. وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» بإجمالى نحو 2606 سيارة.